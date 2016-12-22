Дума поддержала облегчающий показ фильмов на кинофестивалях законопроект

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, смягчающий закон о показе фильмов на международных кинофестивалях без прокатного удостоверения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Автором поправок стала группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской. Она пояснила, что в соответствии с принятым в июле законом без получения прокатного удостоверения можно демонстрировать фильмы только на кинофестивалях с конкурсной программой и жюри. Продолжительность такого фестиваля должна составлять не более десяти дней и фильм должны показывать не более двух раз. По ее словам, содержащиеся в июньском законе изменения вызвали «тревогу» в российском киносообществе.

Новый законопроект предполагает, что нет необходимости обязательно иметь на кинофестивале жюри и конкурсную программу. Кроме того, поправки увеличивают продолжительность фестиваля до 15 дней, а количество возможных показов — до пяти. 26 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает показ фильма на международных фестивалях без прокатного удостоверения.