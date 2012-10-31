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Животных, обитавших в парках МГУ, отравили смертельным ядом
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Животных, обитавших в парках МГУ, отравили смертельным ядом
Общество, 31 окт 2012, 12:46
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Животных, обитавших в парках МГУ, отравили смертельным ядом
На следующий день после митинга против истребления животных, прошедшего в Москве 28 октября, на территории парков Московского государственного университета (МГУ) были отравлены несколько десятков собак и птиц, за которыми ухаживали студенты. Предполагается, что животных убили так называемые догхантеры, которые утверждают, что таким образом они избавляют город от бездомных зверей. Информация об инциденте приводится в пресс-релизе инициативной группы "Живодерам.НЕТ!".
Фото: Depositphotos

"Чувствуя свою полную безнаказанность и зная о некомпетентности правоохранительных органов, живодеры с маниакальным настроем принялись вновь травить собак, прекрасно осознавая, что от яда погибнут в том числе и дикие животные, живущие в парке", - отмечают зоозащитники.

Активисты сообщают, что все отравленные собаки были стерилизованы и жили в специально отстроенных будках. Помимо собак погибли вороны и голуби, жившие в окрестностях МГУ; для них на территории вуза были также установлены специальные кормушки.

Администрация МГУ пока никак не прокомментировала данный инцидент, однако известно, что персонал университета намерен обратиться к московским властям и полиции. Сейчас идет сбор подписей научных сотрудников и профессоров.

"Правоохранительные органы под разными предлогами отказывают в возбуждении уголовных дел: не находят состава преступления либо предлагают выгуливать собак в намордниках. А немногие возбужденные уголовные дела не привели ни к какому результату", - также сообщается на "Живодерам.НЕТ!".

Только за текущий год в столице погибли более тысячи животных - как бездомных, так и домашних. Недавно истребление псов прокатилось по парку 60-летия Октября, где в сентябре 2012г. жертвами догхантеров стали свыше 40 собак. Сторонники этой субкультуры также действуют на территории Санкт-Петербурга, Перми и других российских городов. Их преступления остались безнаказанными.

Отметим, в сентябре 2012г. столичный главк МВД возбудил уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", однако подозреваемые до сих пор не выявлены. При этом ресурс, на котором сторонники движения координируют свои действия, работает абсолютно открыто.

Теги: МГУ , Москва , догхантеры , животные
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