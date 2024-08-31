Появились кадры с места жесткой посадки Ан-2 с детьми под Владикавказом

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МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Пригородном районе Северной Осетии. На них видно, что самолет сильно пострадал, его носовая часть врезалась в деревья и почти полностью разрушилась, как и правое крыло.

На момент жесткой посадки на борту самолета помимо пилотов находились 11-летний сын одного из них, а также мужчина с двумя дочками, больными коклюшем. Самолет взлетел с аэродрома аэроклуба ДОСААФ, он поднялся в воздух для совершения учебных прыжков группой парашютистов. Незадолго до аварии они успели из него выпрыгнуть.

СК возбудил дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.