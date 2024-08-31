В МЧС рассказали, как из аварийного Ан-2 с детьми выпрыгивали десантники
Ан-2, совершивший жесткую посадку под Владикавказом, совершал тренировочный полет для прыжков с парашютом, на борту находились 15 человек. Нештатная ситуация произошла вскоре после того, как из него выпрыгнули восемь парашютистов, рассказали в МЧС по Северной Осетии.
Как сообщали ранее спасатели, пилот Ан-2 самостоятельно обратился в службу спасения и рассказал о случившемся, но не смог назвать место, где приземлился самолет. Позже было установлено, что он находится между населенными пунктами Майрамадаг и Кобан.
Из-за того что место посадки самолета труднодоступное и к нему нет «подъездных путей», сотрудники МЧС преодолевали часть пути для спасения пострадавших пешком.
Один из автомобилей смог подъехать к месту посадки максимально близко и отвез троих пострадавших к каретам скорой помощи. Остальные смогли дойти самостоятельно, рассказали в МЧС.
На месте посадки пока остается пилот. «Сейчас там работает вертолет Росавиации», — уточнили в министерстве. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, вертолет Ка-32 приземлился в районе посадки Ан-2, однако из-за «сложного рельефа и лесистой местности» эвакуацию решили проводить с помощью наземного транспорта.
По данным телеграм-канала Mash, дети, которые были на борту Ан-2, болеют коклюшем и оказались в самолете нелегально. Родители могли отправить их в полет, так как «считается, что это помогает при болезни».
Как пишет телеграм-канал Baza, на момент жесткой посадки на борту самолета помимо пилотов находились 11-летний сын одного из них, а также мужчина с двумя дочками, больными коклюшем.
Ан-2 совершил жесткую посадку днем 31 августа. По факту произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку.
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