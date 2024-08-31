 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МЧС рассказали, как из аварийного Ан-2 с детьми выпрыгивали десантники

Самолет Ан-2 вынужденно совершил жесткую посадку в горно-лесистой местности в районе селения Кобан в Северной Осетии. Пострадали семь человек, в том числе трое детей. Парашютисты из него заранее выпрыгнули
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Ан-2, совершивший жесткую посадку под Владикавказом, совершал тренировочный полет для прыжков с парашютом, на борту находились 15 человек. Нештатная ситуация произошла вскоре после того, как из него выпрыгнули восемь парашютистов, рассказали в МЧС по Северной Осетии.

Как сообщали ранее спасатели, пилот Ан-2 самостоятельно обратился в службу спасения и рассказал о случившемся, но не смог назвать место, где приземлился самолет. Позже было установлено, что он находится между населенными пунктами Майрамадаг и Кобан.

Из-за того что место посадки самолета труднодоступное и к нему нет «подъездных путей», сотрудники МЧС преодолевали часть пути для спасения пострадавших пешком.

СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 с парашютистами в Осетии
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Один из автомобилей смог подъехать к месту посадки максимально близко и отвез троих пострадавших к каретам скорой помощи. Остальные смогли дойти самостоятельно, рассказали в МЧС.

На месте посадки пока остается пилот. «Сейчас там работает вертолет Росавиации», — уточнили в министерстве. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, вертолет Ка-32 приземлился в районе посадки Ан-2, однако из-за «сложного рельефа и лесистой местности» эвакуацию решили проводить с помощью наземного транспорта.

По данным телеграм-канала Mash, дети, которые были на борту Ан-2, болеют коклюшем и оказались в самолете нелегально. Родители могли отправить их в полет, так как «считается, что это помогает при болезни».

Как пишет телеграм-канал Baza, на момент жесткой посадки на борту самолета помимо пилотов находились 11-летний сын одного из них, а также мужчина с двумя дочками, больными коклюшем.

Ан-2 совершил жесткую посадку днем 31 августа. По факту произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Попова
Северная Осетия Ан-2 десантники парашют МЧС
Материалы по теме
В Якутии самолет Ан-2 вынужденно сел из-за отказа двигателя
Общество
Самолет Ан-2 разбился в Казахстане
Общество
В Росавиации рассказали о поисках перевернувшегося при посадке Ан-2
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки Ан-2Общество, 19:06
Российская пловчиха Шабалина завоевала золото на ПаралимпиадеСпорт, 19:03
Норвежская принцесса вышла замуж за шамана из Калифорнии Дурека ВерреттаОбщество, 19:01
ЧВК «Вагнер» заявила об информационной атаке из-за дела БучинаОбщество, 18:43
В МЧС рассказали, как из аварийного Ан-2 с детьми выпрыгивали десантникиОбщество, 18:34
Умеров объяснил увольнение командующего авиацией ВСУ после потери F-16Политика, 18:16
Норрис выиграл четвертую в сезоне квалификацию в «Формуле-1»Спорт, 18:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Житель Одесской области бросил в группу выпивавших осколочную гранатуОбщество, 17:56
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 17:44
Иран отверг обвинения в обучении российских военнослужащихПолитика, 17:42
В Калининградской области запустили новый морской терминал в ПионерскомОбщество, 17:38
Сотрудники МЧС локализовали пожар на Бережковской набережной в МосквеОбщество, 17:07
ЦСКА обыграл «Химки» и поднялся на третье место в Российской премьер-лигеСпорт, 16:59
Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской на обвинения в плагиатеСпорт, 16:59