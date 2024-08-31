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Общество ,  
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В Москве загорелось административное здание на Бережковской набережной

Огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м, горит трехэтажное административное здание. Пострадавших, по предварительным данным, нет

На Бережковской набережной в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 06:49 мск. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания по адресу Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Огонь охватил 1 тыс. кв. м.

Пожар тушат более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Причину пожара в ведомстве не назвали.

В московском дептрансе в свою очередь, сообщили, что произошло задымление в производственном помещении. По трем полосам близ места ЧП перекрыли движение автомобилей, транспорт перенаправили по встречным полосам.

По сведениям сервисов «2ГИС» и «Яндекс.Карты», в горящем здании расположены магазины, лаундж-бар и автомастерские, склады одежды и предприятие по производству вентиляционных коммуникаций.

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Фото:МЧС России

В середине апреля в Москве сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в сталинской высотке на Котельнической набережной на 22-м этаже. Однако эта информация не подтвердилась: причиной вызова оказалась газовая горелка, размещенная на балконе 23-го этажа.

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