В Москве сообщили о пожаре в сталинской высотке
В сталинской высотке на Котельнической набережной (д. 1/15, корпус Б) начался пожар, сообщили в столичном управлении МЧС.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений — происходит открытое горение на 22 этаже. <...> Огнеборцы незамедлительно приступили к работам, проводится разведка», — заявили в ведомстве.
Позже в МЧС уточнили, что в ходе разведки была обнаружена газовая горелка на балконе 23 этажа. «Пожар не подтвержден. Пожарные расчеты убывают на места постоянной дислокации», — добавили в ведомстве.
По данным агентства «Москва», люди на 22 этаже здания просят о помощи. Источник агентства предположил, что причиной вызова могла стать газовая горелка в квартире на 22 этаже. Телеграм-канал SHOT пишет, что огонь охватил 23 этаж. По его информации, на балконе одной из квартир горела газовая горелка, пострадавших нет.
Жилой дом на Котельнической набережной — одна из семи столичных «сталинских» высоток (построенных по разработанным при Иосифе Сталине проектам). Она была заложена в 1947 году, строительство завершилось в 1952-м. Авторы проекта — архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский, а главный инженер — Лев Гохман.
Высота здания вместе со шпилем — 176 м, в центральном корпусе — 32 этажа, в боковых — от 8 до 10.