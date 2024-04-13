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Общество ,  
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В Москве сообщили о пожаре в сталинской высотке

Открытое горение происходило на 22 этаже сталинской высотки на Котельнической набережной, сообщили в МЧС. Позже оказалось, что причиной вызова стала газовая горелка

В сталинской высотке на Котельнической набережной (д. 1/15, корпус Б) начался пожар, сообщили в столичном управлении МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений — происходит открытое горение на 22 этаже. <...> Огнеборцы незамедлительно приступили к работам, проводится разведка», — заявили в ведомстве.

Позже в МЧС уточнили, что в ходе разведки была обнаружена газовая горелка на балконе 23 этажа. «Пожар не подтвержден. Пожарные расчеты убывают на места постоянной дислокации», — добавили в ведомстве.

В Москве сообщили о пожаре в сталинской высотке
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По данным агентства «Москва», люди на 22 этаже здания просят о помощи. Источник агентства предположил, что причиной вызова могла стать газовая горелка в квартире на 22 этаже. Телеграм-канал SHOT пишет, что огонь охватил 23 этаж. По его информации, на балконе одной из квартир горела газовая горелка, пострадавших нет.

Жилой дом на Котельнической набережной — одна из семи столичных «сталинских» высоток (построенных по разработанным при Иосифе Сталине проектам). Она была заложена в 1947 году, строительство завершилось в 1952-м. Авторы проекта — архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский, а главный инженер — Лев Гохман.

Высота здания вместе со шпилем — 176 м, в центральном корпусе — 32 этажа, в боковых — от 8 до 10.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
МЧС Москва высотка на Котельнической пожары
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