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На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за дефекта на турбине

«Росэнергоатом» сообщил об отключении энергоблока Ростовской АЭС из-за дефекта
Энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили из-за дефекта на турбине, радиационный фон в районе станции в норме, сообщили в «Росэнергоатоме». В июле неполадки на турбогенераторе привели к проблемам с энергоснабжением восьми регионов
Первый и второй энергоблоки Ростовской АЭС
Первый и второй энергоблоки Ростовской АЭС (Фото: Сергей Венявский / РИА Новости)

На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1 из-за выявленного дефекта на турбине, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

«23 августа в 15:34 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи с выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины. После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность», — говорится в сообщении.

«Росэнергоатом» со ссылкой на данные Системного оператора Юга отметил, что после краткосрочного перебоя электроснабжение было восстановлено. Также в ведомстве отметили отсутствие нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования. В частности, радиационный фон в районе расположения Ростовской АЭС не превышал естественных фоновых значений.

«В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки № 3, 4. Энергоблок № 2 с 24.08.2024 выведен в плановый ремонт», — уточнили там.

Днем в «Росэнергоатоме» сообщали об успешной проверке Ростовской АЭС на соответствие экологическим критериям.

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РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго России.

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России, расположено в 16 км от Волгодонска. Станция включает в себя четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. АЭС обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего она поступает в Объединенную энергосистему Юга России. В состав последней входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с общей численностью населения свыше 26 млн человек.

В июле энергоблок № 1 отключали из-за неполадок на турбогенераторе, в результате чего возникли проблемы с электричеством в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Крыму, Севастополе и Карачаево-Черкесии. После восстановления электроснабжения губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел временные отключения из-за перегрузки высоковольтной линии в регионе. Тогда на юге России зафиксировали исторический максимум потребления электричества — 21,1 тыс. МВт. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак оценивал дефицит электроснабжения в среднесрочной перспективе в 900 МВт. В пресс-службе Ростовской АЭС говорили о планах потратить в 2024 году 5,5 млрд руб. на модернизацию своего оборудования.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Татьяна Киселева
«Росэнергоатом» Ростовская АЭС Россия энергоблок дефект Минэнерго энергоснабжение
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Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на Ростовской АЭС
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