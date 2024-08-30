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Армянская АЭС отключилась от сети из-за аварии

Ереван частично остался без света после отключения Армянской АЭС от сети

Армянская АЭС отключилась от сети из-за аварии в электроэнергетической системе, сообщает News.am со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктуры страны.

В ведомстве уточнили, что на данный момент электроснабжение системы восстановлено, причины аварии выясняются.

Компания «Электросети Армении» сообщила, что из-за перебоев на АЭС была отключена автоматика подстанции «Шаумян-2», в результате частично без света оказались Ереван, а также Армавирский и Эчмиадзинский районы.

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Армянская АЭС была построена в 1969-1977 годах, она расположена близ города Мецамор (примерно в 30 км к западу от Еревана). На станции действуют два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом».

Это единственная действующая атомная электростанция на Южном Кавказе, она обеспечивает до 40% общей выработки электроэнергии Армении.

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