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Угрожавший взорвать гранату в Уфе дезертир покончил с собой в СИЗО

ОНК: угрожавший взорвать гранату в Уфе дезертир Ильдар Булатов покончил с собой в СИЗО
По данным ОНК, мужчина спрятал кусочек лезвия из безопасной бритвы и покончил с собой между проверками. В начале августа мужчина перекрыл шоссе в Уфе и грозил взорвать гранату. Он требовал закрыть дело против себя о дезертирстве.
Обстановка на Нагаевском шоссе в Уфе, 2 августа 2023 г.
Обстановка на Нагаевском шоссе в Уфе, 2 августа 2023 г. (Фото: пресс-служба Росгаврдии по Республике Башкортостан)

В уфимском СИЗО покончил с собой Ильдар Булатов — подозреваемый, который в начале августа грозил взорвать гранату на Нагаевском шоссе, требуя закрыть уголовное дело против себя по статье о дезертирстве. Об этом РБК сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии, член Совета по правам человека Олег Галин.

По его словам, Булатов остался в камере один и совершил самоубийство в перерыве между проверками. «Информация на сегодня такая, что утром данному арестованному были выданы мыльные принадлежности для принятия туалета, и он, предварительно, разобрал безопасную бритву», — сказал Галин.

По его словам, члены ОНК посещали Буланова 11 августа, при этом во время посещения он вел себя адекватно, жалоб не выражал. «По камерам видеонаблюдения установлено, что к нему в камеру никто не входил, он из камеры никуда не выводился, в камере содержался один», — добавил правозащитник.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Башкирии, в прокуратуру региона и Следственный комитет.

Булатов — военнослужащий-доброволец, по делу о самовольном оставлении части (ст. 337 УК) ему грозило до десяти лет лишения свободы. В начале августа, когда его повезли на экспертизу по делу, он сумел вырваться и вышел на Нагаевское шоссе в Уфе. Там мужчина достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать ее взорвать. Движение перекрыли, на место приехали силовики, саперы и скорая помощь. После переговоров с губернатором Башкортостана Радием Хабировым он сдался силовикам.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Уфа дезертир уголовное дело новости граната Башкортостан самоубийство
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