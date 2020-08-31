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Путин увеличил зарплату госчиновникам, генпрокурору и главе СК на 3%

ВОЗ предупредила о катастрофе при отмене мер по COVID-19 без контроля

Член КС оппозиции заявил о готовности к диалогу об изменении Конституции

ВТБ зафиксировал рост расходов россиян на сборы детей к школе

В «Газпроме» исключили влияние выплаты PGNiG на позицию при обжаловании

Объявлены даты матчей между «Реалом и «Барселоной»

Белый дом потребовал от России уважать суверенитет Белоруссии

У чемпиона мира по футболу нашли COVID в день презентации в новой команде

Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

Адвокат заявил об отказе заводить дело из-за публикации данных активистов

Российский Су-27 перехватил самолеты Европы и США над Балтийским морем

Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование

Глава МВД Белоруссии пообещал наказать поднявших руку на милиционеров