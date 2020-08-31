Общество , 31 авг, 22:44
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Путин увеличил зарплату госчиновникам, генпрокурору и главе СК на 3%
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин увеличил зарплаты государственным чиновникам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающие государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе.
Кроме того, Путин на 3% повысил зарплаты главе Следственного комитета и Генпрокурору.
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