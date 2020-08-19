Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Замглавы МВД Виталий Шулика в 2019 году заработал больше всех в силовых структурах. Среди глав ведомств лидером оказался директор ФСБ Александр Бортников, среди следователей СК — генерал, руководящий делом о коррупции в ФСБ

Виталий Шулика (Фото: МВД РФ)

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.

За 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн руб. Имущество замминистра за прошлый год не изменилось за исключением двух земельных участков площадью порядка 700 кв. м каждый, которые были разменяны или объединены в один общий площадью 1,5 тыс. кв. м. Всего у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. кв. м, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Шулика был назначен заместителем министра в 2017 году, он курирует в том числе госзакупки и техническое оснащение ведомства. До этого он возглавлял управление оперативно-разыскной информации МВД и был замначальника управления «П» антикоррупционного главка министерства.

На втором месте по доходам среди силовиков оказался замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин, задекларировавший 19 млн руб. За ним идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин: в 2019 году он был замруководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте и задекларировал 16,7 млн руб. Также среди лидеров по заработку оказался командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков с 14,8 млн руб.

Среди руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников — 13,6 млн руб. За ним следуют глава МВД Владимир Колокольцев с 12,9 млн руб. и глава ФСО Дмитрий Кочнев с 12,7 млн руб. Председатель СКР Александр Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб.