Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза Финансы, 22:30 Координационный совет потребовал от властей Белоруссии начать переговоры Политика, 22:21 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 22:12 Семья Чемезова заработала за год почти ₽2 млрд Бизнес, 22:12 ФАС вынесла предупреждение «Почте России» из-за надбавок к тарифам Общество, 22:08 «Газпром» заявил о сохранении планов по достройке «Северного потока-2» Политика, 21:51 Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД Общество, 21:34 Шипулин заявил об уголовном деле против экс-директора своего фонда Спорт, 21:34 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 21:21 Доход Рогозина за год вырос в полтора раза Общество, 21:19 Волонтеры начали убирать лагерь возле изолятора в Минске Общество, 21:07 Курский губернатор сделал прививку от коронавируса Общество, 20:58 Ученые объяснили происхождение неизвестных объектов на видео с МКС Общество, 20:56 Над двумя городами в Белоруссии пролетели вертолеты с флагами страны Политика, 20:44
Декларации чиновников ,  
0 

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Замглавы МВД Виталий Шулика в 2019 году заработал больше всех в силовых структурах. Среди глав ведомств лидером оказался директор ФСБ Александр Бортников, среди следователей СК — генерал, руководящий делом о коррупции в ФСБ
Виталий Шулика
Виталий Шулика (Фото: МВД РФ)

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.

За 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн руб. Имущество замминистра за прошлый год не изменилось за исключением двух земельных участков площадью порядка 700 кв. м каждый, которые были разменяны или объединены в один общий площадью 1,5 тыс. кв. м. Всего у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. кв. м, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Шулика был назначен заместителем министра в 2017 году, он курирует в том числе госзакупки и техническое оснащение ведомства. До этого он возглавлял управление оперативно-разыскной информации МВД и был замначальника управления «П» антикоррупционного главка министерства.

На втором месте по доходам среди силовиков оказался замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин, задекларировавший 19 млн руб. За ним идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин: в 2019 году он был замруководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте и задекларировал 16,7 млн руб. Также среди лидеров по заработку оказался командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков с 14,8 млн руб.

Среди руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников — 13,6 млн руб. За ним следуют глава МВД Владимир Колокольцев с 12,9 млн руб. и глава ФСО Дмитрий Кочнев с 12,7 млн руб. Председатель СКР Александр Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб.

В СКР доходы декларируют не только начальники главков и управлений, но и старшие следователи по особо важным делам при председателе комитета. Сейчас в СКР эту генеральскую должность занимает 21 человек. Самым богатым следователем комитета в 2019 году оказался Николай Тутевич, известный по работе над делом экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и над делом об убийстве политика Бориса Немцова. Тутевич, который в последнее время занимался делом о взятках в «банковском» управлении ФСБ, заработал 11,4 млн руб. В предыдущем году генерал заработал вдвое меньше (4,7 млн), при этом в его декларации, в отличие от свежей, значились земельный участок площадью 830 кв. м и дачный дом.

За ним идут Улади Уладиев, которому, по сообщениям СМИ, поручено дело о стрельбе возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке (4,5 млн руб.), и Валерий Хомицкий, который расследует преступления вора в законе Олега Медведева (Шишкана) — 3,7 млн руб. Юрий Буртовой, которому поручено расследование в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задекларировал 3,4 млн руб. Расследующий дело бывшего министра Михаила Абызова Сергей Степанов и работавший над «московским делом» Рустам Габдуллин заработали по 3,3 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу
Авторы: Маргарита Алехина, Дада Линделл
Теги: МВД, декларации, ФСБ, Следственный комитет
Материалы по теме
Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева
Экономика
Рыбный магнат поставил рекорд по доходам среди сенаторов
Политика
Посоветовавший меньше есть депутат заявил о заработке в четыре копейки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter