В Росприроднадзоре допустили закрытие мусорного полигона «Ядрово»

Решение будет принято по итогам проверки, которая началась в понедельник. Последние несколько лет закрыть полигон требовали жители Волоколамского района Подмосковья

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) начала проверку полигона ТКО «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Как рассказала РБК представитель ведомства, по ее итогам может быть принято решение о закрытии этого объекта.

Осматривать полигон в понедельник приехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. На месте она пообщалась с экологическими активистами.

Радионова уточнила, что проверка продлится 20 рабочих дней, а по ее итогам будут выданы предписания о выявленных нарушениях. Исходя из них и будет решаться дальнейшая судьба полигона.

Полигон «Ядрово» получил известность в апреле 2017 года, когда жители Волоколамска, который расположен в 4 км от свалки, стали регулярно жаловаться на неприятный запах. После выброса свалочного газа в «Ядрово» в марте 2018 года жители расположенных неподалеку населенных пунктов стали массово жаловаться на плохое самочувствие. Шестеро детей были госпитализированы с отравлениями. Анализ воздуха, проведенный активистами, тогда показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.