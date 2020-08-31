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«Мусорное дело» ,  
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В Росприроднадзоре допустили закрытие мусорного полигона «Ядрово»

Решение будет принято по итогам проверки, которая началась в понедельник. Последние несколько лет закрыть полигон требовали жители Волоколамского района Подмосковья
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) начала проверку полигона ТКО «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Как рассказала РБК представитель ведомства, по ее итогам может быть принято решение о закрытии этого объекта.

Осматривать полигон в понедельник приехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. На месте она пообщалась с экологическими активистами.

Радионова уточнила, что проверка продлится 20 рабочих дней, а по ее итогам будут выданы предписания о выявленных нарушениях. Исходя из них и будет решаться дальнейшая судьба полигона.

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Полигон «Ядрово» получил известность в апреле 2017 года, когда жители Волоколамска, который расположен в 4 км от свалки, стали регулярно жаловаться на неприятный запах. После выброса свалочного газа в «Ядрово» в марте 2018 года жители расположенных неподалеку населенных пунктов стали массово жаловаться на плохое самочувствие. Шестеро детей были госпитализированы с отравлениями. Анализ воздуха, проведенный активистами, тогда показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.

Весной того же года на митинги за закрытие свалки вышли несколько тысяч человек, которые требовали в том числе и отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Позже волоколамские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Ядрово» из-за нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. В конце июля прошлого года Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора «Ядрово», передав его Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (находится в ведении министерства ЖКХ области).

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Авторы: Людмила Подобедова, Артем Филипенок
Теги: свалка, Росприроднадзор
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