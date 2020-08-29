СМИ узнали об открытии российских границ для иностранных студентов

В письме главы Роспотребнадзора говорится, что Россия может разрешить въезд иностранцам, которые прибывают для обучения в вузах страны. Для этого им нужно сдать тест на COVID-19 и пройти двухнедельную самоизоляцию

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Иностранным студентам могут разрешить въезжать в Россию для обучения в вузах. Об этом говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства, передает ТАСС.

В документе сообщается, что сейчас в России вносятся изменения в мартовские распоряжения правительства в отношении въезда людей для получения образования в российских вузах.

В документе Роспотребнадзора говорится, что у иностранных граждан, приезжающих в Россию, должен быть медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР (для такого анализа нужно сдать мазок из носа и ротоглотки). Его нужно получить не менее чем за три дня до прибытия в страну.

Ранее Роспотребнадзор вместе с Минобрнауки подготовил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в вузах. Согласно этим рекомендациям, иностранных студентов допустят к занятиям в университетах только после 14-дневной самоизоляции со дня прибытия в Россию и обследования на COVID-19.