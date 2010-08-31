Испания запретила въезд в страну мужчин-проституток

Испанская полиция провела спецоперацию по задержанию 14 человек, занимавшихся незаконным ввозом в страну мужчин-проституток из Бразилии. Кроме того, стражам правопорядка удалось арестовать 17 мужчин, которых подозревают в незаконной торговле телом.

В крови бразильских жиголо были обнаружены следы виагры, а также кокаина и других наркотических веществ. Как сообщают испанские СМИ, мужчины решаются на переезд из Южной Америки в Европу, поскольку им обещают карьеру моделей и танцоров. Однако в Испании их ждет не легальный заработок, а долг в размере 5 тыс. долларов за авиабилеты.

Некоторые из мужчин-проституток были осведомлены о своей предстоящей работе, однако их заставляли "трудиться" сутки напролет. Если же кто-то осмеливался жаловаться на плохое обращение, сутенеры угрожали им смертью. По данным испанской полиции, незаконной торговлей секс-услугами также руководил уроженец Бразилии, рекламировавший своих подчиненных в журналах и газетах.