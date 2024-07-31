Арестованный замглавы Тюменской области хотел пойти на военную операцию
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, арестованный по делу о получении крупной взятки, утверждает, что не собирался скрываться от следствия, а хотел пойти на военную операцию, следует из материалов дела, сообщает «РИА Новости».
«Тот факт, что он и ФИО (Гоцык. — РБК) направлялись по адресу, нельзя расценивать как попытку скрыться, как это делает следствие, поскольку они не знали о факте возбуждения уголовного дела и направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции», — пояснил адвокат Вахрина.
Экс-замгубернатора связал дело против себя со своей антикоррупционной деятельностью.
Чиновник был арестован в июне в Москве. Под стражу заключен также директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, обвиняемый в даче взятки.
«Восток Девелопмент» занимается возведением элитного квартала «Вознесенский» на берегу р. Туры. Бизнесмен также анонсировал строительство первого в городе пятизвездочного отеля на 150 номеров. Он будет построен рядом с ЖК.
Вахрин занимал должность замглавы Тюменской области с лета 2012 года.
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