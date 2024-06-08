Замглавы Тюменской области арестовали по обвинению в получении взятки

Замгубернатора Тюменской области Вахрина арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Также под стражу отправили гендиректора застройщика «Восток Девелопмент» Гоцыка, которого обвинили в даче взятки

Вячеслав Вахрин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина до 6 августа, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Вахрина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье — пятнадцать лет лишения свободы.

На тот же срок отправили под стражу и фигуранта дела заместителя тюменского губернатора — директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК, до пятнадцати лет заключения).

Согласно информации в реестре застройщиков, «СЗ Восток Девелопмент» занимается строительством архитектурного ансамбля «Вознесенкий» на улице Щербакова в Тюмени. Три здания сданы в эксплуатацию в 2021 году, еще пять домов строятся — их должны сдать в 2027 году.

Вячеслав Вахрин родился 17 июля 1967 года в Перми. В 1991 году он окончил физический факультет Пермского государственного университета по специальности «радиофизика и электроника» с присвоением квалификации «инженер-радиофизик», а в 2000 году — юридический факультет по специальности «юриспруденция».

С 1993 по 2007 год был помощником на общественных началах депутата Госдумы. Какого именно, в биографии Вахрина на сайте губернатора Тюменской области не уточняется. В 1995 году он прошел подготовку в Российской Академии государственной службы при президенте (ныне — РАНХиГС) и был зачислен в кадровый резерв госслужащих. До 1998 года работал на различных должностях в коммерческих и некоммерческих организациях.

С 1998 год по 2010 год был гендиректором юридической фирмы «Правовая инициатива». В 2001-2006 годах Вахрин был депутатом законодательного собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Также состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности, избранный областным заксобранием.

28 января 2010 года был назначен начальником Государственной жилищной инспекции Тюменской области. Спустя два года, в июле 2012 года, Вахрин стал заместителем губернатора региона.

Его младший брат Антон отбывает срок за убийство. В мае 2017 года он выстрелил в оператора АЗС «Лукойл» Елену Шляпникову из травматического пистолета, а затем охотничьим ножом отрезал ей голову, чтобы утаить пулю. В октябре 2017 года его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. До этого брат заместителя тюменского губернатора был судим за разбой (ч. 1 ст. 162 УК), кражу (ч. 2 ст. 158 УК) и угрозу убийством (ч. 119 УК). В 1998 году по этим обвинениям его приговорили к 4 годам лишения свободы, в 2001 году Антона Вахрина освободили условно-досрочно.