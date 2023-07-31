Компания объяснила, почему Astoria Grande перестанет заходить в Батуми

Лайнер Astoria Grande перестанет останавливаться в Батуми, так как планировалось два рейса

В Грузии прибытие лайнера встретили протестами. Российские СМИ сообщили, что после этого Батуми вычеркнули из маршрута. Но круизная компания объяснила, что изначально планировалось всего два рейса

Лайнер Astoria Grande (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Круизный лайнер Astoria Grande перестанет заходить в Батуми потому, что планировалось совершить всего два рейса, они и были выполнены, сообщили РБК в пресс-службе Miray Cruises — компания проводит круизы на этом судне. Утром агентство «РИА Новости» сообщило, что «Батуми вычеркнули из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande».

«Информация, опубликованная в СМИ, — искаженная. Их и должно было быть два круиза с заходом в Батуми. Изначально турецкий оператор анонсировал два круиза с заходом в Батуми, с отправлением 22 и 29 июля. По окончании продаж круизов с отправлением 22-го и 29-го числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились. Программу мы выполнили в полном объеме», — сказали РБК в компании.

По данным с сайта организатора круизов, круиз на лайнере по направлению «Любимая Турция» предусматривает посещение Стамбула, Амасры, Трабзона, Унье, Синопа. Еще один круизный тур по направлению «Волшебный Восток» предусматривает посещение Стамбула, Кушадасы, Александрии, Измира, Амасры и Сочи.

Ранее направление «Любимая Турция» предусматривало посещение Батуми — после Трабзона и перед Амасрой.

Astoria Grande с российскими туристами прибыл в порт Батуми 27 июля. На этом фоне у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг. Активисты сожгли листок, на котором был напечатан российский флаг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, заявив, что гордится грузинским народом, «который мирно опротестовал российскую провокацию».

31 июля в Батуми состоялась очередная акция против прибытия круизного лайнера Astoria Grande — лайнер должен был прибыть в порт из Сочи примерно в шесть утра.

Полиция поставила у причала двойные заграждения, объясняя это соображениями безопасности. В результате задержали не менее десяти человек, сообщает Rustavi 2.