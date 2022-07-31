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В порту Бейрута обрушилось хранилище с зерном
В порту Бейрута обрушилась поврежденная часть хранилища для зерна, сообщило ливанское Национальное информационное агентство (NNA). Телеканал MTV опубликовал видеокадры с места событий, на которых виден момент обрушения и большое облако пыли.
В разговоре с телеканалом министр общественных работ Ливана Али Хамия сообщил, что упали хранилища, еще два могут рухнуть в любой момент. Взрывов и токсичных выбросов не было, причин для паники нет, добавил он.
Пожарная служба Бейрута также допустила обрушение еще нескольких хранилищ, передает Al Markazia. Министерство окружающей среды Ливана призвало находящихся в районе происшествия носить маски.
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