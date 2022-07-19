Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Китае

В городе городе Тяньцзинь в северной части Китая обрушился шестиэтажный жилой дом, в результате пострадали как минимум восемь человек, передает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на сообщение администрации района Бэйчэнь.

По ее данным, здание обрушилось из-за взрыва газа около 7:15 по местному времени (2:15 мск).

Пострадавшие получили ушибы и порезы, угрозы для их жизни нет.

На кадрах, которые публикуют местные СМИ, видно, что ударная волна разрушила перегородки между квартирами. Также обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Причина взрыва пока неясна, ее уточняют.

В начале мая взрыв газа произошел в отеле Saratoga в Гаване (Куба), в результате погибло 32 человека, а 19 пропали без вести. Правительство Кубы сообщало о 64 пострадавших. Власти установили, что взрыв спровоцировала утечка газа. Кроме отеля повреждения получили соседний жилой дом и школа, где выбило двери и окна. В самой гостинице было разрушено несколько этажей.