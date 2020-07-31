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Иностранных студентов рекомендовали пускать на занятия после изоляции

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Роспотребнадзор вместе с Минобрнауки подготовил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в вузах, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Из него следует, что иностранных студентов допустят к занятиям в университетах только после прохождения 14-дневной самоизоляции со дня прибытия в Россию. Они также должны будут пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР.

Кроме того, ведомство рекомендовало студентам носить маски на занятиях и организовать «входной фильтр» для всех, входящих в учреждение, с обязательным бесконтактным измерением температуры.

Роспотребнадзор также считает, что к очной работе в вузах не следует допускать преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Материал дополняется

Теги: Роспотребнадзор
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