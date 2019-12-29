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Прощание с Галиной Волчек в Москве. Фоторепортаж
В театре «Современник» проходит прощание с Галиной Волчек. Она умерла 26 декабря на 87-м году жизни. Театр в связи со смертью художественного руководителя изменил репертуар. Прощание с актрисой — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Прощание проходит в театре «Современник», бессменным руководителем которого Галина Волчек была с 1972 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Сын Галины Волчек режиссер Денис Евстигнеев и актриса Александра Захарова
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Сергей Гармаш
Фото: Андрей Любимов / РБК
Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий (слева) и Сергей Гармаш
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актриса Ингеборга Дапкунайте
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вице-премьер Ольга Голодец
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актриса Клара Новикова
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вице-премьер Дмитрий Козак (слева)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Режиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров
Фото: Андрей Любимов / РБК
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Фото: Андрей Любимов / РБК
Справа налево: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей и актриса Чулпан Хаматова
Теги: мультимедиа, Галина Волчек, «Современник»
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