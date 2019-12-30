Власти Москвы назвали нового худрука «Современника»

На должность худрука театра после смерти Галины Волчек назначен режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр им. Мейерхольда

Виктор Рыжаков (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Художественным руководителем московского театра «Современник» станет театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Рыжаков, как уточнятся в сообщении, вступит в должность 4 января. Обязанности худрука Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ), которую сейчас занимает Рыжаков, будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую, отметили в пресс-службе.

«Никаких сведений по поводу преемника у нас нет. Изгаляются кто как может, вариантов очень много в Сети, человек пять-шесть вариантов точно есть. Но все данные будут опубликованы на сайте театра», — сообщили РБК в пресс-службе «Современника».

Художественным руководителем театра на протяжении нескольких десятилетий была Галина Волчек. Она умерла 26 декабря на 87-м году жизни.