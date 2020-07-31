На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ. Мужчину задержали, он получил ранение.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Григорьевка в Ростовской области, уточнили в ведомстве. Мужчина попытался незаконно перевезти через границу крупную партию «товаров народного потребления».
«При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — заявили в управлении.
Пограничники применили оружие, нападавший был ранен в бедро, после чего ему оказали медицинскую помощь, сообщили в ФСБ. В ведомстве не уточнили, является ли он гражданином России или Украины. Пострадали ли сотрудники погрануправления, не сообщается.