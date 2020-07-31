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На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

Мужчина собирался незаконно перевезти на Украину крупную партию товаров, а при задержании попытался скрыться на российской территории, при этом направив автомобиль на пограничников, заявили в ведомстве. Его задержали
Фото: Сергей Козлов / ТАСС
Фото: Сергей Козлов / ТАСС

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ. Мужчину задержали, он получил ранение.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Григорьевка в Ростовской области, уточнили в ведомстве. Мужчина попытался незаконно перевезти через границу крупную партию «товаров народного потребления».

«При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — заявили в управлении.

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Пограничники применили оружие, нападавший был ранен в бедро, после чего ему оказали медицинскую помощь, сообщили в ФСБ. В ведомстве не уточнили, является ли он гражданином России или Украины. Пострадали ли сотрудники погрануправления, не сообщается.

В начале июня пограничники задержали в Крыму украинского военного, который хотел пересечь границу между Украиной и Россией без документов и в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины изъяли «вещество растительного происхождения», которое, предположительно, является наркотическим.

Несколько дней спустя в Крыму был задержан еще один гражданин Украины за попытку пересечь российскую границу в обход пунктов пропуска. Тот объяснил, что хотел добраться до Пермского края к друзьям.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФСБ, Украина, контрабандисты, пограничники
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