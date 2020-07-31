На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

Мужчина собирался незаконно перевезти на Украину крупную партию товаров, а при задержании попытался скрыться на российской территории, при этом направив автомобиль на пограничников, заявили в ведомстве. Его задержали

Фото: Сергей Козлов / ТАСС

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ. Мужчину задержали, он получил ранение.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Григорьевка в Ростовской области, уточнили в ведомстве. Мужчина попытался незаконно перевезти через границу крупную партию «товаров народного потребления».

«При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — заявили в управлении.

Пограничники применили оружие, нападавший был ранен в бедро, после чего ему оказали медицинскую помощь, сообщили в ФСБ. В ведомстве не уточнили, является ли он гражданином России или Украины. Пострадали ли сотрудники погрануправления, не сообщается.