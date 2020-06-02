ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией. Он был без документов и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В., 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ изъяли у украинца вещество растительного происхождения, которое, предположительно, является наркотическим, его отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (незаконное пересечение госграницы).