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ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией. Он был без документов и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В., 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ изъяли у украинца вещество растительного происхождения, которое, предположительно, является наркотическим, его отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (незаконное пересечение госграницы).

В ноябре в Севастополе задержали россиянку по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Она собирала секретную информацию по заданию разведки Украины, отмечали в ФСБ. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о госизмене.

Теги: Украина, Крым, ФСБ
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