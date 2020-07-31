Джонсон извинился перед британцами из-за новых мер по коронавирусу

Новый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, был запланирован в Великобритании на 1 августа, но из-за роста числа зараженных его перенесли минимум на две недели

Борис Джонсон (Фото: Jack Hill / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил на пресс-конференции, что следующий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, откладывается. Об этом сообщает Reuters.

«Я знаю, что меры, которые мы предпринимаем, станут настоящим ударом для многих людей… Я очень, очень сожалею об этом, но мы просто не можем рисковать», — сообщил он.

Очередная стадия снятия ограничений была запланирована на 1 августа. Как ожидалось, с этого дня в стране заработает большинство предприятий досуга, таких как казино, катки и боулинг-клубы. Также власти собирались разрешить показы спектаклей в некоторых театрах и проведение свадебных приемов с 30 гостями. «Боюсь, что мы откладываем эти изменения как минимум на две недели», — заявил Джонсон.

Премьер объявил также, что с 8 августа в Англии будет ужесточен масочный режим. Маски нужно будет надевать на выставках, в кинотеатрах и при посещении религиозных церемоний. Ранее их обязательное ношение ввели при посещении магазинов в Англии и Шотландии, в других частях Соединенного Королевства правило не действовало.