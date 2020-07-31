Джонсон извинился перед британцами из-за новых мер по коронавирусу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro «Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения РБК Pro Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга РБК Pro Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов РБК Pro Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 13:38
МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской Политика, 16:34 Мэр Комсомольска-на-Амуре объяснил решение выйти к протестующим Политика, 16:32 Умар Джабраилов заявил в полицию о потере ружья Общество, 16:28 Тутберидзе сообщила о переходе Косторной к Плющенко Спорт, 16:27 Путин денонсировал соглашение с Казахстаном о радиолокаторной станции Общество, 16:13 Тутберидзе объявила об уходе Косторной из-за «девочек нон-грата» Спорт, 16:12 Ассоциация заявила о разгильдяйстве клиентов банков из-за забытых счетов Финансы, 16:10 Главный педиатр назвала самые опасные для детей растения Подмосковья Общество, 16:05 Лоукостер Wizz Air возобновит рейсы между Лондоном и Петербургом Общество, 16:01 Джонсон извинился перед британцами из-за новых мер по коронавирусу Общество, 15:59 Как будет развиваться рынок профессиональной гигиены в России Pro, 15:59 В Мурманской области продлили режим повышенной готовности до конца лета Общество, 15:56 МТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию Инвестиции, 15:54 HBO снимет мини-сериал о вакцине против коронавируса Стиль, 15:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Джонсон извинился перед британцами из-за новых мер по коронавирусу

Новый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, был запланирован в Великобритании на 1 августа, но из-за роста числа зараженных его перенесли минимум на две недели
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Jack Hill / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил на пресс-конференции, что следующий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, откладывается. Об этом сообщает Reuters.

«Я знаю, что меры, которые мы предпринимаем, станут настоящим ударом для многих людей… Я очень, очень сожалею об этом, но мы просто не можем рисковать», — сообщил он.

Очередная стадия снятия ограничений была запланирована на 1 августа. Как ожидалось, с этого дня в стране заработает большинство предприятий досуга, таких как казино, катки и боулинг-клубы. Также власти собирались разрешить показы спектаклей в некоторых театрах и проведение свадебных приемов с 30 гостями. «Боюсь, что мы откладываем эти изменения как минимум на две недели», — заявил Джонсон.

Рейтинг Бориса Джонсона достиг рекордно низкой отметки за время эпидемии
Политика
Борис Джонсон&nbsp;(в центре)

Премьер объявил также, что с 8 августа в Англии будет ужесточен масочный режим. Маски нужно будет надевать на выставках, в кинотеатрах и при посещении религиозных церемоний. Ранее их обязательное ношение ввели при посещении магазинов в Англии и Шотландии, в других частях Соединенного Королевства правило не действовало.

Заявление Джонсона прозвучало после того, как правительство опубликовало данные по распространению коронавирусной инфекции, отмечает Bloomberg. Они показали, что коэффициент распространения R на северо-западе и юго-западе Англии может превышать 1, что означает рост числа заболевших.

Агентство отмечает также, что британские власти стали вводить новые ограничения после того, как правительство подверглось критике, так как, по мнению британцев, не предприняло достаточных усилий для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В начале июля, как показал опрос исследовательского центра Opinium, рейтинг Джонсона за последние три месяца упал с рекордно высокой отметки на 35 п.п. Его работу на посту премьер-министра Великобритании одобряли 37%, противоположной точки зрения придерживались 44% респондентов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании подтверждено 303,9 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 46 тыс. человек. Страна находится на третьем в мире месте по числу летальных исходов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Борис Джонсон, Великобритания, коронавирус
Материалы по теме
Посетителей магазинов в Англии обяжут носить маски
Общество
Борис Джонсон заявил о «первых признаках» второй волны COVID-19 в Европе
Политика
Путин не принял приглашение Джонсона на саммит по вакцинам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter