Рейтинг Бориса Джонсона достиг рекордно низкой отметки за время эпидемии

За последние три месяца рейтинг Бориса Джонсона упал с рекордно высокой отметки на 35 п.п. С проблемой падения популярности столкнулись Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп, рейтинги Ангелы Меркель продолжают расти

Борис Джонсон (в центре) (Фото: Victoria Jones / PA / AP)

Доля британских респондентов, одобряющих деятельность Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, составляет 37%, следует из опроса исследовательского центра Opinium. Процент опрошенных, не одобряющих работу Джонсона, составил 44% — на 2% больше, чем на прошлой неделе и на 17% больше, чем в середине апреля. Опрос проводился 4-5 июня, объем выборки составил 2 тыс. человек.

Таким образом отрицательная разница позитивного и негативного рейтингов Джонсона составила 7 п.п. — это рекордно низкий показатель со времени введения в стране карантинных мер в конце марта. Согласно исследованиям Opinium, в середине апреля разница позитивного и негативного рейтингов премьера составляла 28 п.п. Это значит, что почти за два месяца этот показатель упал на 35 п.п. Рейтинг одобрения действий всего британского правительства также упал на 18 п.п. по сравнению с ситуацией на середину апреля и составляет 30%. При этом еще на момент введения карантина, как следует из данных компании YouGov, показатель разницы рейтингов Джонсона составлял 20 п.п. Тот показатель стал самым высоким за все время премьерства Джонсона, который был избран на пост лидера Консервативной партии и главы правительства прошлым летом.

Британцы считают, что британские власти предприняли недостаточно усилий для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, объясняют аналитики Opinium падение популярности властей. «Общественность считает, что правительство отреагировало [на эпидемию] в слишком слабой форме: так считают 50%, а 30% считают, что власти действовали адекватно. В то же время лишь 14% полагают, что правительство предприняло слишком жесткие меры», — объясняют аналитики.