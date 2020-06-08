Рейтинг Бориса Джонсона достиг рекордно низкой отметки за время эпидемии

Падение рейтинга Макрона и Трампа
Помимо Джонсона с трудностями столкнулся и французский президент Эмманюэль Макрон. Согласно опросу исследовательского центра Ifop, работой Макрона довольны 40% французских респондентов, недовольны — 60%. Опрос проводился 28-29 мая, объем выборки составил 1 тыс. человек. При этом результаты опроса Ifop, проведенного в конце марта демонстрировали, что работой Макрона довольны 46%, недовольны — 54%. В конце марта эти показатели были равны 33% и 67% соответственно, следует из данных Ifop.
Динамика рейтинга Макрона напоминает «французские горки», сказал РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Когда Макрон выступал с обращениями к нации на фоне начала эпидемии, его рейтинги уверенно пошли вверх. Потом во французском обществе стала наблюдаться усталость от карантинных мер, а издержки из-за эпидемии и методов борьбы с ней становились все очевиднее — это проблемы в сфере здравоохранения, сравнительно высокое число смертей от вируса, безработица, спад ВВП», — констатировал эксперт. За оставшееся до следующих выборов время Макрону требуется сформировать новую позитивную повестку и планируется, что такой новый курс будет представлен к середине июля, отметил Федоров. «Несмотря на трудности, ситуация Макрона не катастрофичная и он популярнее, чем свой предшественник — социалист Франсуа Олланд, так что у президента есть шансы на реабилитацию перед следующими выборами в 2022 году», — считает аналитик.
Популярность американского президента Дональда Трампа также упала на фоне эпидемии коронавируса. В середине февраля работу Трампа одобряли 42% респондентов, не одобряли — 54%, следует из усредненных показателей рейтинга президента, составленных порталом FiveThirtyEight. По состоянию на 8 июня рейтинг неодобрения Трампа составляет 54,4%, рейтинг одобрения — 41,2%, остальные респонденты не смогли определиться с ответом. «Администрация Трампа столкнулась с критикой из-за реакции на эпидемию, хотя в целом все, что зависело от Трампа как от президента, он попытался предпринять», — сказал РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. По словам эксперта, пандемия вируса стала беспрецедентным вызовом для мировых лидеров, и США не стали здесь исключением, а поэтому федеральным властям и губернаторам штатов не удалось избежать волны заражений, в частности, в крупных городах вроде Нью-Йорка. Гарбузов допустил, что до следующих выборов в ноябре Трамп может улучшить свои рейтинги, если пик эпидемии останется позади.
Укрепление позиций Меркель и лидеров северных стран
При этом поддержка властей остается уверенной в Германии. Как следует из опроса исследовательского центра Kantar, с конца марта доля поддержки правящей партии — Христианско-демократического союза — выросла с 28% до 39% к середине мая. Согласно опросу социологического института Allensbach, проведенному в конце мая, политику канцлера Ангелы Меркель и ее правительства поддерживают 74%. Положительно к работе канцлера ФРГ относятся 71%, следует из опроса, проведенного в конце мая для телеканала ARD.
Согласно опросу YouGov, больше всего действия своего правительства по борьбе с COVID-19 одобряют респонденты в Дании (85%), Норвегии (82%) Финляндии (79%), Швеции (70%) и Германии (70%). Меньше всего — во Франции (42%), США (41%) и Британии (41%). По состоянию на 8 июня число смертей на 1 млн населения в Британии составляет 597, в Италии — 560, в США — 331, в Швеции — 461, во Франции — 446, в Германии — 103, в Норвегии — 44, следует из данных статистического портала Our World in Data.