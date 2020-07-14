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Пандемия коронавируса ,  
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Посетителей магазинов в Англии обяжут носить маски

До этого обязательное ношение масок в магазинах ввели в Шотландии. В остальных частях Соединенного Королевства правило пока не действует

Власти Великобритании решили ввести обязательный масочный режим для граждан при посещении магазинов и супермаркетов в Англии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Премьер-министр ясно дал понять, что люди должны носить маски в магазинах, и мы сделаем это обязательным с 24 июля», — сказал он.

За нарушение этого распоряжения посетителям будет грозить штраф в размере до £100, передает The Guardian. Ранее маски нужно было носить только в общественном транспорте.

До этого обязательное ношение масок в магазинах ввели в Шотландии. В остальных частях Соединенного Королевства правило пока не действует, отмечает Би-би-си. С начала пандемии в регионах решения о мерах борьбы с коронавирусом принимают местные власти.

Джонсон анонсировал усиление масочного режима в пятницу, 10 июля. По словам премьера, граждане, соблюдая официальные рекомендации, смогут быстрее вернуться к нормальной жизни и чувствовать себя уверенно в ресторанах и супермаркетах. 

Рейтинг Бориса Джонсона достиг рекордно низкой отметки за время эпидемии
Политика
Борис Джонсон&nbsp;(в центре)

По данным опроса исследовательского центра Opinium, проведенного в начале июля, рейтинг Джонсона за последние три месяца упал с рекордно высокой отметки на 35 п.п. Его работу на  посту премьер-министра Великобритании, одобряют 37%, а противоположной точки зрения придерживаются 44% респондентов. Как объяснили аналитики, британцы считают, что власти предприняли недостаточно усилий для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании подтверждено 291,6 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 44,9 тыс. человек. Страна находится на третьем в мире месте по числу летальных исходов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Англия, Великобритания, коронавирус
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