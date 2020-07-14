Посетителей магазинов в Англии обяжут носить маски

До этого обязательное ношение масок в магазинах ввели в Шотландии. В остальных частях Соединенного Королевства правило пока не действует

Власти Великобритании решили ввести обязательный масочный режим для граждан при посещении магазинов и супермаркетов в Англии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Премьер-министр ясно дал понять, что люди должны носить маски в магазинах, и мы сделаем это обязательным с 24 июля», — сказал он.

За нарушение этого распоряжения посетителям будет грозить штраф в размере до £100, передает The Guardian. Ранее маски нужно было носить только в общественном транспорте.

До этого обязательное ношение масок в магазинах ввели в Шотландии. В остальных частях Соединенного Королевства правило пока не действует, отмечает Би-би-си. С начала пандемии в регионах решения о мерах борьбы с коронавирусом принимают местные власти.

Джонсон анонсировал усиление масочного режима в пятницу, 10 июля. По словам премьера, граждане, соблюдая официальные рекомендации, смогут быстрее вернуться к нормальной жизни и чувствовать себя уверенно в ресторанах и супермаркетах.