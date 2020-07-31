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Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

По его словам, Санкт-Петербург не должен лишиться баров, который стали «городской фишкой». Губернатор признал, что перед принятием закона нужно было изучить вопрос, и заявил о «поспешности депутатов»
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Global Look Press)

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

На прошлой неделе Беглов подписал соответствующий закон, который вступит в силу 1 января 2021 года.

«Подписывая этот закон, я прежде всего старался защитить интересы жителей, особенно тех, которые живут в новостройках. Но в целом принятие этого закона — это, наверное, поспешность, поспешность отдельных депутатов», — отметил губернатор. По его словам, «нужно было провести соответствующие консультации», а также организовать встречу с сообществами и «просто изучить вопрос».

Беглов подчеркнул, что в закон до его вступления в силу будут внесены изменения, этим займется специальная рабочая группа. «Хотел бы отметить, что наши бары — это наша фишка городская. Эта культура возникла не вчера, и не нам ее прекращать, ведь многие бары сегодня входят в туристические маршруты. Эту культуру нужно сохранять и поддерживать во всех отношениях», — сказал губернатор.

Беглов запретил продажу алкоголя в малых барах вопреки протестам бизнеса
Бизнес
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Первое заседание рабочей группы прошло в Санкт-Петербурге накануне в закрытом формате, передает «Фонтанка». На встрече присутствовали представители администрации города, бизнес-сообщества и общественности. По информации главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, вступление закона в силу в текущем варианте приведет к закрытию 12% от всех точек общепита Петербурга.

На встрече, в частности, обсуждалось, как сохранить авторские бары от закрытия, сообщает издание. В качестве возможных мер участники предлагали установить минимальную розничную цену на алкоголь и ввести особые правила работы баров, расположенных в исторических зданиях.

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Бизнес
Фото: АГН «Москва»

В начале июля совладелец группы Sky Rest Александр Затуливеров сообщал «РБК Санкт-Петербург», что у некоторых жителей городах и туристов есть потребность в авторских барах. «В этом нет ничего предосудительного. Поэтому мне не понятно, в чем мотив властей запретить такие бары. Закон в первую очередь был направлен на то, чтобы магазины не открывали внутри себя бары и не торговали ночью. Но они прекрасно обойдут этот закон, увеличив свою площадь до 51 [кв.] м. А бары, которые стали частью культуры Петербурга, не смогут работать», — предупреждал он.

До принятия закона более 70 предпринимателей обратились к властям Петербурга с просьбой не ужесточать правила продажи алкоголя.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Александр Беглов, бары
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Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Бизнес
Беглов запретил продажу алкоголя в малых барах вопреки протестам бизнеса
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