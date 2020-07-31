Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

По его словам, Санкт-Петербург не должен лишиться баров, который стали «городской фишкой». Губернатор признал, что перед принятием закона нужно было изучить вопрос, и заявил о «поспешности депутатов»

Александр Беглов (Фото: Global Look Press)

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

На прошлой неделе Беглов подписал соответствующий закон, который вступит в силу 1 января 2021 года.

«Подписывая этот закон, я прежде всего старался защитить интересы жителей, особенно тех, которые живут в новостройках. Но в целом принятие этого закона — это, наверное, поспешность, поспешность отдельных депутатов», — отметил губернатор. По его словам, «нужно было провести соответствующие консультации», а также организовать встречу с сообществами и «просто изучить вопрос».

Беглов подчеркнул, что в закон до его вступления в силу будут внесены изменения, этим займется специальная рабочая группа. «Хотел бы отметить, что наши бары — это наша фишка городская. Эта культура возникла не вчера, и не нам ее прекращать, ведь многие бары сегодня входят в туристические маршруты. Эту культуру нужно сохранять и поддерживать во всех отношениях», — сказал губернатор.