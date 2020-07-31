Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5,5 тыс.

Всего в России, с учетом новых случаев, коронавирусом заразились 839 981 человек. Также за сутки в России умер 161 человек, общее число летальных исходов выросло до 13 963

Фото: АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 5482 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заражений в стране достигло 839 981. Из них 241 359 случаев приходятся на Москву, еще 63 449 человек заразились в Московской области и 31 461 случай зафиксировали в Санкт-Петербурге.

Всего в России 187 608 человек сейчас проходят курс лечения после заражения коронавирусом.

Также за сутки в стране скончался 161 пациент после выявления COVID-19. После этого общее число летальных исходов с начала пандемии возросло до 13 963.