Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5,5 тыс.
За последние сутки в России выявили 5482 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общее число заражений в стране достигло 839 981. Из них 241 359 случаев приходятся на Москву, еще 63 449 человек заразились в Московской области и 31 461 случай зафиксировали в Санкт-Петербурге.
Всего в России 187 608 человек сейчас проходят курс лечения после заражения коронавирусом.
Также за сутки в стране скончался 161 пациент после выявления COVID-19. После этого общее число летальных исходов с начала пандемии возросло до 13 963.