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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19

В ведомстве считают, что после выписки переболевший коронавирусом должен в течение 14 дней находиться дома на постинфекционной изоляции, после чего он может отправиться на санаторно-курортное лечение для дальнейшей реабилитации
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство здравоохранения России разработало и направило в регионы временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что рекомендации были разработаны группой экспертов. Они учитывают особенности медицинской реабилитации при оказании специализированной помощи пациентам с коронавирусом, маршрутизацию пациентов с COVID-19 на этапы реабилитации, особенности организации медицинской реабилитации в отношении детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению работоспособности сотрудников медицинских организаций, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

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Согласно рекомендациям, направление пациентов в медицинские организации нужно осуществлять путем предварительного дистанционного консультирования для определения этапа осуществления реабилитации. «Для обеспечения реализации индивидуальной программы реабилитации в соответствии с ограничением жизнедеятельности рекомендовано использовать шкалу реабилитационной маршрутизации», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что особенностью пациентов с коронавирусом является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. В ведомстве считают, что это оптимальное время для проведения мероприятий по реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий.

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Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

По завершению периода постинфекционной изоляции для дальнейшей реабилитации пациентов могут направить в различные медицинские организации, включая санаторно-курортные, на основании региональных дорожных карт маршрутизации.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минздрав, рекомендации, реабилитация, коронавирус
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