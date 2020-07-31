Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19
Министерство здравоохранения России разработало и направило в регионы временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что рекомендации были разработаны группой экспертов. Они учитывают особенности медицинской реабилитации при оказании специализированной помощи пациентам с коронавирусом, маршрутизацию пациентов с COVID-19 на этапы реабилитации, особенности организации медицинской реабилитации в отношении детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению работоспособности сотрудников медицинских организаций, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
Согласно рекомендациям, направление пациентов в медицинские организации нужно осуществлять путем предварительного дистанционного консультирования для определения этапа осуществления реабилитации. «Для обеспечения реализации индивидуальной программы реабилитации в соответствии с ограничением жизнедеятельности рекомендовано использовать шкалу реабилитационной маршрутизации», — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что особенностью пациентов с коронавирусом является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. В ведомстве считают, что это оптимальное время для проведения мероприятий по реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий.