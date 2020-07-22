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АТОР разъяснила порядок компенсации за туры по России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Частичный возврат средств за покупку туров по России будут зачислять на карту платежной системы «Мир». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на документ Ростуризма.

Чтобы получить кешбэк, турист должен купить путевку, в которую входят проезд (любой вид транспорта) и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня), прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб.

В зависимости от трат туриста сумма кешбэка составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. В документе указано, что зачисление средств будет «оперативным», однако его сроки не уточняются.

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб.
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Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Акция с кешбэком действует на поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 региона России. Кроме того, есть и вторая группа регионов, где кешбэк будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона, с 1 октября по 20 декабря. В нее в том числе входят Москва, Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, Краснодарский край.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 15 млрд руб., которые ранее выделило правительство на развитие внутреннего туризма, пойдет на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца года будут отдыхать в российских регионах.

Теги: Ростуризм, туризм, мир, деньги
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