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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Общество ,  
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Что изменится в российских законах в августе 2019 года
С августа 2019 года в России вступят в силу нормы, регулирующие разные сферы жизни — от страхования жилья и регистрации автомобилей до правил ввоза в страну фруктов. Главные изменения в законах — в обзоре РБК
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пенсии

С 1 августа произведут ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам (индексация выплат для этой категории россиян не проводится с 2016 года). Сумма в каждом случае будет назначена индивидуально, она зависит от взносов с зарплаты за прошлый год и срока выхода на пенсию. Максимальный размер надбавки в этом году равен трем баллам. В 2019 году один коэффициент в пенсионной системе равен 87,24 руб.

По данным Пенсионного фонда, работать продолжает каждый пятый пенсионер.

Ипотечные каникулы

С 1 августа для внесения изменений в записи ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) при оформлении ипотечных каникул не нужно будет платить госпошлину. Сам закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. В соответствии с ним заемщик, попавший в трудную жизненную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи на срок до полугода, и это не будет считаться просрочкой. Общая сумма по процентам при этом увеличится. Полученная материальная выгода освобождается от НДФЛ.

Регистрация автомобиля

С 4 августа для регистрации автомобиля не нужно будет приезжать в ГИБДД, оформлять документы разрешат через производителя или официального дилера. Кроме того, изменится порядок изготовления номерных знаков: этим займутся частные компании под контролем МВД. Назначать сочетания цифр и букв по-прежнему будут в ГИБДД.

Страхование

С 4 августа в платежные документы за оказание услуг ЖКХ добавят строку о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Страховые риски (техногенные или природные бедствия и т.д.) будут устанавливать на уровне регионов. Оплата взноса будет добровольной.

Зарплаты

С 6 августа вводится административная ответственность для работодателей за отказ сотруднику в выборе банка, на карту которого он получает зарплату. Само «зарплатное рабство» было отменено в 2014 году, ответственность за нарушение права работников на выбор кредитной организации вводится впервые. Для физлиц штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ответственность за препятствование медикам

С 6 августа за создание препятствий для работы медиков будет грозить ответственность. Административным правонарушением будет в том числе считаться отказ пропустить машину скорой помощи, за это устанавливается штраф до 5 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до года.

Если в результате помех работе врачей будет нанесен вред здоровью пациента, ответственность станет уголовной, статья предусматривает до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента тюремный срок может составить до четырех лет.

Ввоз фруктов и цветов

С 19 августа в Россию можно будет ввезти без фитосанитарных документов до 5 кг фруктов или овощей и не более трех букетов цветов. Требование будет действовать и для всех почтовых отправлений.

Хранение алкоголя на складах

С 22 августа начнут работать новые требования к хранению алкоголя для производителей и оптовой торговли. Склад со спиртным должен быть изолирован стенами от других помещений (подсобных и служебных), а также иметь сквозные проходы. В нем обязательно нужно установить термометры и измерители уровня влажности воздуха.

Пошлины на Украине

С августа Украина введет специальные пошлины для российского сжиженного углеводородного газа (СУГ) в размере 1,75% и дизельного топлива в размере 3,75%. В октябре они вырастут до 3 и 4% соответственно. Украинские власти рассчитывают, что бюджет страны получит от этой меры дополнительно около 2 млрд грн (примерно $77 млн) в год.

Ранее Украина уже установила ограничения для различных товаров из России. Москва, в свою очередь, в апреле ограничила экспорт в страну нефтепродуктов. Для их поставок на Украину требуется разрешение Минэкономразвития.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: ГИБДД, Ипотека, Пенсии
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