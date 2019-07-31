Что изменится в российских законах в августе 2019 года

С 4 августа для регистрации автомобиля не нужно будет приезжать в ГИБДД, оформлять документы разрешат через производителя или официального дилера. Кроме того, изменится порядок изготовления номерных знаков: этим займутся частные компании под контролем МВД. Назначать сочетания цифр и букв по-прежнему будут в ГИБДД.
С 4 августа в платежные документы за оказание услуг ЖКХ добавят строку о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Страховые риски (техногенные или природные бедствия и т.д.) будут устанавливать на уровне регионов. Оплата взноса будет добровольной.
С 6 августа вводится административная ответственность для работодателей за отказ сотруднику в выборе банка, на карту которого он получает зарплату. Само «зарплатное рабство» было отменено в 2014 году, ответственность за нарушение права работников на выбор кредитной организации вводится впервые. Для физлиц штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Ответственность за препятствование медикам
С 6 августа за создание препятствий для работы медиков будет грозить ответственность. Административным правонарушением будет в том числе считаться отказ пропустить машину скорой помощи, за это устанавливается штраф до 5 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до года.
Если в результате помех работе врачей будет нанесен вред здоровью пациента, ответственность станет уголовной, статья предусматривает до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента тюремный срок может составить до четырех лет.
С 19 августа в Россию можно будет ввезти без фитосанитарных документов до 5 кг фруктов или овощей и не более трех букетов цветов. Требование будет действовать и для всех почтовых отправлений.
Хранение алкоголя на складах
С 22 августа начнут работать новые требования к хранению алкоголя для производителей и оптовой торговли. Склад со спиртным должен быть изолирован стенами от других помещений (подсобных и служебных), а также иметь сквозные проходы. В нем обязательно нужно установить термометры и измерители уровня влажности воздуха.
С августа Украина введет специальные пошлины для российского сжиженного углеводородного газа (СУГ) в размере 1,75% и дизельного топлива в размере 3,75%. В октябре они вырастут до 3 и 4% соответственно. Украинские власти рассчитывают, что бюджет страны получит от этой меры дополнительно около 2 млрд грн (примерно $77 млн) в год.
Ранее Украина уже установила ограничения для различных товаров из России. Москва, в свою очередь, в апреле ограничила экспорт в страну нефтепродуктов. Для их поставок на Украину требуется разрешение Минэкономразвития.