Что изменится в российских законах в августе 2019 года

С августа 2019 года в России вступят в силу нормы, регулирующие разные сферы жизни — от страхования жилья и регистрации автомобилей до правил ввоза в страну фруктов. Главные изменения в законах — в обзоре РБК

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Пенсии

С 1 августа произведут ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам (индексация выплат для этой категории россиян не проводится с 2016 года). Сумма в каждом случае будет назначена индивидуально, она зависит от взносов с зарплаты за прошлый год и срока выхода на пенсию. Максимальный размер надбавки в этом году равен трем баллам. В 2019 году один коэффициент в пенсионной системе равен 87,24 руб.

По данным Пенсионного фонда, работать продолжает каждый пятый пенсионер.

Ипотечные каникулы

С 1 августа для внесения изменений в записи ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) при оформлении ипотечных каникул не нужно будет платить госпошлину. Сам закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. В соответствии с ним заемщик, попавший в трудную жизненную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи на срок до полугода, и это не будет считаться просрочкой. Общая сумма по процентам при этом увеличится. Полученная материальная выгода освобождается от НДФЛ.