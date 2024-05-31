Козловский выиграл суд у «общественника» Бородина по иску о чести и достоинстве

Козловский отсудил рубль после обвинений в призывах к митингам

Данила Козловский (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Актер Данила Козловский сообщил, что выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к «общественнику» Виталию Бородину, который в том числе заявлял, что артист якобы призывал к митингам и протестам. Решение принял Пресненский районный суд Москвы.

По словам актера, суд признал высказывания Бородина не соответствующими действительности, обязал «общественника» удалить их из телеграм-канала, выпустить опровержение и заплатить Козловскому 1 рубль в качестве моральной компенсации.

Артист заявил, что ждет от Бородина назначенную судом выплату. «При дефиците работы на Родине в привычной и любимой для меня сфере кино и театра — копейка рубль бережет», — отметил актер.

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