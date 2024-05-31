В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем
В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Вагоны сошли 31 мая на 7759-м километре перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе Амурской области.
Из-за аварии повреждения получили 29 вагонов, две опоры и провода контактной сети. На перегоне временно приостановили движение поездов. Пострадавших нет, сообщили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По этой статье максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
Последний раз о сходе вагонов с рельсов в России сообщалось в середине мая. Тогда инциденты произошли сразу в двух регионах.
18 мая грузовые вагоны сошли с рельсов на перегоне Горелый — Бамовская в Забайкалье. 20 вагонов съехали с путей, из-за того что на пути выехала легковая машина. На следующий день вагоны сошли с рельсов в Красноярском крае — тогда инцидент произошел на участке между станциями Красноярск — Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги.
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