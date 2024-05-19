Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае
В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда на участке между станциями Красноярск — Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, причины и обстоятельства схода вагонов с рельс выясняются.
Как позже уточнили в прокуратуре, ввиду ограниченного движения на участке задерживаются пассажирские поезда дальнего следования: Москва — Владивосток, Москва — Чита, Улан-Удэ — Москва, Иркутск — Анапа, Нерюнгри — Новосибирск.
Маршрут пригородного поезда из Красноярска в Камарчагу сократили до станции Зыково, пассажиров доставят в пункт назначения автотранспортом.
По данным телеграм-канала Baza, в Красноярском крае с путей сошли пять вагонов и три цистерны, они снесли линию электропередачи. Вагоны перекрыли две полосы движения.
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