Прокуратура: пять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае, ведется проверка

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае

Фото: zstproc / Telegram

В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда на участке между станциями Красноярск — Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, причины и обстоятельства схода вагонов с рельс выясняются.

Как позже уточнили в прокуратуре, ввиду ограниченного движения на участке задерживаются пассажирские поезда дальнего следования: Москва — Владивосток, Москва — Чита, Улан-Удэ — Москва, Иркутск — Анапа, Нерюнгри — Новосибирск.

Маршрут пригородного поезда из Красноярска в Камарчагу сократили до станции Зыково, пассажиров доставят в пункт назначения автотранспортом.

По данным телеграм-канала Baza, в Красноярском крае с путей сошли пять вагонов и три цистерны, они снесли линию электропередачи. Вагоны перекрыли две полосы движения.