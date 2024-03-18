В Забайкалье выгоны грузового поезда сошли с рельсов из-за выезда машины на пути

Более 20 вагонов поезда сошли с рельсов из-за машины на путях

На перегоне Горелый-Бамовская сошли с рельсов вагоны грузового поезда после выезда машины на пути вне переезда. Как пишет Baza, автомобиль и поезд столкнулись, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии

На перегоне Горелый-Бамовская Забайкальской железной дороги сошли с рельсов вагоны грузового поезда после выезда автомобиля на пути вне переезда, сообщила пресс-служба РЖД. Забайкальская дорога является частью Транссиба.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги сообщили РБК, что, по предварительной информации, произошел сход 22 вагонов в результате инцидента.

Инцидент произошел в 07:17 по местному времени.

Как сообщили в РЖД, локомотивная бригада не пострадала, а информация о состоянии пассажиров автомобиля уточняется. По данным телеграм-канала Baza, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Движение поездов на участке Горелый-Бамовская приостановлено, для ликвидации последствий схода вагонов направили восстановительные составы, отметили в РЖД. В частности, там предупредили о возможной задержке поезда № 1 Владивосток-Москва.