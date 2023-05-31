Минсельхоз отказался от строительства трех крупнотоннажных научных судов

Минсельхоз предложил исключить из госпрограммы строительство 3 из 10 крупнотоннажных научно-исследовательских судов. Минобороны «не подтвердило заинтересованность» в перепроектировании, строительстве и эксплуатации таких НИС

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Минсельхоз отказался от строительства трех крупнотоннажных научно-исследовательских судов (НИС) общей стоимостью более 70 млрд руб. Это следует из проекта постановления правительства об изменениях в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса», опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Первыми на него внимание обратили «Ведомости».

НИС исследуют ареалы обитания рыбы в территориальных водах и формируют прогнозы по вылову.

Минсельхоз предлагает сохранить планы по строительству к 2030 году семи НИС вместо планировавшихся десяти, то есть исключить из программы три крупнотоннажных судна. Как говорится в пояснительной записке, Минобороны в 2023 году «не подтвердило заинтересованность» в перепроектировании, строительстве и эксплуатации морских крупнотоннажных НИС. Строительство и дальнейшее использование этих судов в существующих размерах и «с наличием спроектированного спецоборудования» для рыбохозяйственного комплекса нецелесообразно, сказано в документе. Как считают в Минсельхозе, в приоритете нужно обеспечить строительство среднетоннажных судов НИС, которые «повысят эффективность и потенциал» научных исследований.

В ноябре 2021 года Минсельхоз выпустил проект постановления правительства о финансировании строительства головного крупнотоннажного НИС из бюджета. Строительство должно было начаться в 2022 году, в течение года заказчик проекта — ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) — должен был получить первые 900 млн руб., весь проект оценивался в 23,5 млрд руб. Тогда сообщалось, что новые суда позволят «дополнительно рекомендовать к вылову в исключительных экономических зонах России» не менее 400 тыс. т различных видов водных биоресурсов, а «с учетом расширения российского присутствия в конвенционных районах — не менее 600 тыс. т».

О том, что флот НИС советской постройки изношен и нужно строить новые, неоднократно говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Представитель агентства не прокомментировал ситуацию с крупнотоннажными НИС, но отметил, что ВНИРО управляет более 300 плавсредствами, в том числе маломерными. Из них 18 под надзором Российского морского регистра, включая пять с водоизмещением свыше 2 тыс. т. «Как правило, это суда, построенные в конце XX века. Научные суда регулярно проходят капремонт и модернизацию, что позволяет продлить срок службы», — добавил собеседник «Ведомостей».

Строить большие НИС должны были по проекту 23460, который разработало ЦКБ им. Алексеева. На заказ рассчитывала петербургская «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), специализирующаяся на создании надводных кораблей. Об интересе к проекту заявлял ее гендиректор и бывший глава Архангельской области Игорь Орлов. Представитель ОСК отказался от комментариев изданию. По словам источника «Ведомостей» в компании, за прошедшие 1,5 года контракт на строительство больших НИС «так и не был заключен ни с одним из заводов» в ее периметре. Представитель Минсельхоза переадресовал вопросы в Росрыболовство.

В конце 2021 года на Невском судостроительно-судоремонтном заводе ОСК в Шлиссельбурге заложили два среднетоннажных НИС проекта 17050 стоимостью по 5,9 млрд руб. Дата закладки следующих судов серии пока неизвестна. После введений санкций иностранные поставщики оборудования на строящиеся суда отказались выполнять обязательства и не поставили уже оплаченное оборудование для двух НИС проекта 17050, отметил представитель Росрыболовства. К работе над новым проектом привлечены «ОСК-Движение» и ПКБ «Петробалт», пояснил он. По словам собеседника, за прошлый год разработали и согласовали со всеми участниками новый проект НИС, где вместо импортного оборудования используется российское. «Строящиеся суда точно соответствуют требованиям контракта», — добавил он.

Источник издания на одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга говорит, что контракт на строительство больших НИС должна была получить не «Северная верфь», а более крупный завод — «Адмиралтейские верфи» ОСК. Он считает, что потеря НИС не повлияет на предприятие, поскольку у него хватает заказов как по линии Минобороны, так и по относительно новой рыболовной тематике. А вот «Северной верфи» такой заказ бы пригодился на фоне того, что компания «Норебо» забирает у них значительную часть рыболовных судов, добавил источник. Он предупредил, что в этом году на заводе могут увеличиться простои, что может привести к оттоку кадров на другие верфи, на которых традиционно не хватает людей.

Собеседник издания в одной из рыбопромышленных компаний говорит, что верфи, которые могут строить крупнотоннажные суда, сейчас перегружены, в том числе первым этапом программы инвестквот. Это так называемые квоты под киль, когда рыбопромышленники получают квоты на вылов после строительства нового судна. По словам источника, дополнительные сложности создают санкции, которые ограничивают число поставщиков элементной и агрегатной базы.

Во времена СССР все крупные НИС были двойного назначения, их строительство подверстывалось под участие в различных программах в интересах Минобороны, напомнил научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов. Теперь это, видимо, не так, предположил он. По словам замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максима Шеповаленко, разведывательные корабли, которые предлагалось построить на базе крупнотоннажных НИС, относятся к «кораблям мирного времени».

На прошлой неделе источники «Ведомостей» сообщили, что судостроительный завод «Янтарь» (входит в ОСК) сдвинул сроки сдачи рыболовного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов» более чем на год, также потребовав увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд руб. По словам собеседника издания, траулер готов на 23%, пока это «голый корпус».

БМРТ «Виктор Гаврилов» — крупнейшее рыболовное судно, которое строится на российских верфях. Оно строится по проекту 5670 WSD, разработанному петербургским «Вяртсиля восток». Длина судна — 121 м, ширина — 21,6 м, водоизмещение составит 13 тыс. т. Судно оснастят морозильными трюмами и рыбоперерабатывающей фабрикой производительностью от 150 т продукции в сутки.