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«Ведомости» узнали об отсрочке сдачи крупнейшего рыболовного траулера

«Ведомости»: ОСК сдвинула сроки сдачи крупнейшего рыболовного траулера более чем на год

Судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сдвинул сроки сдачи большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов» более чем на год, также потребовав увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд руб. Об этом сообщили газете «Ведомости» два источника в разных рыболовных организациях и один на судостроительном предприятии Санкт-Петербурга.

По словам собеседника, близкого к ОСК, траулер готов на 23%. «Это голый корпус, работы ведутся крайне медленно», — сказал он. При этом, как утверждает источник «Ведомостей», на верфи есть все оборудование для достройки судна, кроме фабрики для переработанной рыбы, что не помешает продолжить строительство.

По данным издания, завод не успевает сдать судно в срок без дополнительного финансирования, в связи с чем стоимость БМРТ может превысить 8 млрд руб. «Янтарь» начал строительство в апреле 2019 года, по контракту его должны были сдать в 2023-ем.

«Виктор Гаврилов» — крупнейшее рыболовное судно, строящееся по проекту 5670 WSD, разработанному предприятием «Вяртсиля Восток». Длина корабля составит 121 м, ширина — 21, 6 м, водоизмещение — 13 тыс. т. Также траулер будет оснащен морозильными трюмами и рыбоперерабатывающей фабрикой производительностью от 150 т продукции в сутки.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, что головную неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» планируют списать из-за дорогого ремонта. Ранее источник ТАСС в ОПК говорил, что подлодка находится в Кронштадте и ожидает ремонта.

Теги
Объединенная судостроительная корпорация траулер рыболовство Санкт-Петербург
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