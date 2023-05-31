Минкульт исключил Учителя из экспертных советов и добавил туда Певцова

Ведомство провело ротацию состава экспертных советов по кино, из них исключили режиссеров Учителя, Федорченко и Хотиненко, но теперь в их составе будут актер Певцов, телеведущий Пиманов и священники

Режиссер Алексей Учитель (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Состав экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино и по фильмам для детей и юношества изменился, следует из приказа Минкульта. На обновление составов обратили внимание «Ведомости».

В новых составах советов нет гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, исполнительного директора частного фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» (учрежден бизнесменом Романом Абрамовичем) Антона Малышева и других.

В советах увеличилось число представителей самого ведомства, кроме того, в некоторые из них вошли представители РПЦ — протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко, а также актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов и ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов.

В прошлом году Минкультуры определило приоритетных тем господдержки кинопроизводства на 2023 год. В это число вошли темы «неоколониальной политики» Запада и «деградации Европы», популяризация службы в армии», историческое кино, противодействие фашизму и нацизму, популяризация героизма российских военных в ходе спецоперации и др.

Режиссеры полнометражных фильмов и сериалов в этом году могут получить от государства на кинопроизводство до 100 млн руб., в случае создания неигровых полнометражных картин — до 10 млн руб., а для короткометражных анимационных фильмов — не более 350 тыс. за минуту.

Порталу «Кинопоиск» в Минкульте сообщили, что всего на поддержку национального кинематографа в 2023 году выделят 11 млрд руб., из них 7,6 млрд руб. получит Фонд кино.