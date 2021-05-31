Кузнецова предложила ставить педофилам штампы в паспорте и правах

Вместо создания общероссийского реестра педофилов детский омбудсмен предложила меру, которая не потребует финансовых затрат из бюджета, — штамп в паспорте и других документах для осужденных по этим статьям

Анна Кузнецова (Фото: ТАСС)

Вместо создания в России реестра педофилов необходимо ввести пожизненный административный надзором за ними, поставив соответствующие штампы в их документах, в частности в паспорте, заграничном паспорте и водительских правах. Такие предложения содержатся в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году (.pdf).

В документе говорится, что в 2020 году в стране было совершенно 15 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, что на 7,2% больше, чем в 2019 году, и на 79% больше, чем в 2012 году. Из этой группы преступлений почти половина — 47% — были совершены в отношении детей младше 14 лет.

Кузнецова предложила внести изменения в утвержденное правительством положение о паспорте, которое позволяет ставить специальную отметку о дате постановки лица на административный надзор. Она считает, что в этой отметке целесообразно также указывать статьи Уголовного кодекса, за которые лицо отбыло наказание.

В докладе говорится, что эту меру можно распространить и на иные документы граждан: загранпаспорт, водительское удостоверение. В этом случае сотрудникам правоохранительных органов будет проще отслеживать соблюдение поднадзорным административных ограничений, говорится в документе.