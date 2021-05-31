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Кузнецова предложила ставить педофилам штампы в паспорте и правах

Вместо создания общероссийского реестра педофилов детский омбудсмен предложила меру, которая не потребует финансовых затрат из бюджета, — штамп в паспорте и других документах для осужденных по этим статьям
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова (Фото: ТАСС)

Вместо создания в России реестра педофилов необходимо ввести пожизненный административный надзором за ними, поставив соответствующие штампы в их документах, в частности в паспорте, заграничном паспорте и водительских правах. Такие предложения содержатся в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году (.pdf).

В документе говорится, что в 2020 году в стране было совершенно 15 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, что на 7,2% больше, чем в 2019 году, и на 79% больше, чем в 2012 году. Из этой группы преступлений почти половина — 47% — были совершены в отношении детей младше 14 лет.

Кузнецова предложила внести изменения в утвержденное правительством положение о паспорте, которое позволяет ставить специальную отметку о дате постановки лица на административный надзор. Она считает, что в этой отметке целесообразно также указывать статьи Уголовного кодекса, за которые лицо отбыло наказание.

В докладе говорится, что эту меру можно распространить и на иные документы граждан: загранпаспорт, водительское удостоверение. В этом случае сотрудникам правоохранительных органов будет проще отслеживать соблюдение поднадзорным административных ограничений, говорится в документе.

Детский омбудсмен предложила создать реестр вышедших на свободу педофилов
Общество
Анна Кузнецова

Создать общероссийский «реестр педофилов» Кузнецова предлагала в докладе по итогам 2019 года.

Она сослалась также не международный опыт, «где на внутренней стороне заднего форзаца паспорта педофилов печатают надпись «Предъявитель был осужден за сексуальное преступление против несовершеннолетнего и является сексуальным преступником». При этом каждому педофилу присваивается уникальный номер-идентификатор. «Более того, в некоторых странах такие надписи делают и в загранпаспортах осужденных лиц в целях более тщательного контроля за ними в других странах», — отметила омбудсмен.

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В сентябре 2020 года после убийства двух девочек в Рыбинске, в котором подозревали недавно вышедшего на свободу осужденного за изнасилование, принять срочные меры по борьбе с педофилами потребовала зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина. Она заявила о необходимости создать единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы, а также систему контроля за ними.

При этом Пушкина усомнилась, что одно только создание реестра решит проблему. «Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу и как будет организовано это тестирование?» — сказала тогда Пушкина. Она добавила, что полиция может организовать надзор за отсидевшими педофилами и профилактику рецидивов по принципу «будет труп — придем опишем».

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
омбудсмен паспорт штамп педофил
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
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