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Общество ,  

Выстрелившего задержанному в голову инспектора ДПС отправили под арест

Он пробудет под стражей до конца июля. Полицейского обвиняют в убийстве по неосторожности: он застрелил молодого человека, который пытался сопротивляться при задержании
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Инспектора ДПС из Новосибирской области, выстрелившего в голову мужчине при задержании, арестовали. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

«В отношении Гусева Александра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 3 пунктами «а» и «б» и ст. 118 ч. 1 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, то есть до 28 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления СК по Новосибирской области.

Умер пострадавший от выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области
Общество
Пострадавший от выстрела Векил Абдуллаев

Инцидент произошел 28 мая на 61-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Инспектор ДПС остановил Toyota за превышение скорости. Из машины вышли несколько человек и попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Тогда приятели задержанного вернулись и попытались отбить его у инспектора. 19-летний молодой человек оказывал сопротивление при задержании, полицейский нанес ему несколько ударов, после чего достал пистолет и «непроизвольно» совершил выстрел, ранив мужчину в голову.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Мошковской районной больницы. Его экстренно прооперировали, но 30 мая областной минздрав сообщил, что мужчина скончался от остановки сердца.

В отношении инспектора завели уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему также предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

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В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову
Общество
Фото:act54 / VK

Однако позже СК переквалифицировал дело: теперь полицейского обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, сотрудник ДПС вышел за пределы своих полномочий и нанес молодому человеку удары руками и ногами. Затем он вынул из кобуры свой табельный пистолет, направил оружие в область тела мужчины и «непроизвольно» нажал на спусковой крючок.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
При участии
Евгения Лебедева
полиция арест суд убийство Новосибирская область
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Умер пострадавший от выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области
Общество
В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову
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СК переквалифицировал обвинение выстрелившему в человека полицейскому
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