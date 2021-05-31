Выстрелившего задержанному в голову инспектора ДПС отправили под арест

Он пробудет под стражей до конца июля. Полицейского обвиняют в убийстве по неосторожности: он застрелил молодого человека, который пытался сопротивляться при задержании

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Инспектора ДПС из Новосибирской области, выстрелившего в голову мужчине при задержании, арестовали. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

«В отношении Гусева Александра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 3 пунктами «а» и «б» и ст. 118 ч. 1 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, то есть до 28 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел 28 мая на 61-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Инспектор ДПС остановил Toyota за превышение скорости. Из машины вышли несколько человек и попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Тогда приятели задержанного вернулись и попытались отбить его у инспектора. 19-летний молодой человек оказывал сопротивление при задержании, полицейский нанес ему несколько ударов, после чего достал пистолет и «непроизвольно» совершил выстрел, ранив мужчину в голову.