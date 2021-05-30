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Умер пострадавший от выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области

Он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Главврач больницы сообщила, что врачи сделали все возможное. По ее словам, у него произошла остановка сердца
Пострадавший от выстрела Векил Абдуллаев
Пострадавший от выстрела Векил Абдуллаев (Фото: abdullaev_vekil / Instagram)

Молодой человек, пострадавший от выстрела старшего инспектора ДПС во время задержания в Новосибирской области, скончался в больнице. Эту информацию РБК подтвердили в областном минздраве.

«РИА Новости» сообщает, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Главврач Мошковской районной больницы, куда поступил пострадавший, Олеся Мурашова сообщила изданию «Подъем», что у него произошла остановка сердца. «Он был оперирован при поступлении. Сегодня скончался. Врачи сделали все возможное, все зависело от пациента. Произошла остановка сердца», — пояснила она.

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС остановил автомобиль, который превысил допустимую скорость, сообщали в МВД. После этого находившиеся там люди попытались скрыться, однако силовики задержали одного из них. По данным ведомства, двое других пытались мешать задержанию.

В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову
Общество
Фото:act54 / VK

«С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили в министерстве.

В отношении выстрелившего инспектора заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). По данным следствия, инспектор отвел молодого человека в служебную машину для установления личности. Однако последний стал этому препятствовать и инспектор ДПС нанес ему несколько ударов. После этого он вытащил табельное оружие, перевел его в боевое положение и «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы».

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Авторы
Мария Лисицына, Роман Кирьянов Роман Кирьянов
Новосибирская область ДПС инспектор ДПС
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В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову
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