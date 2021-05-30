Умер пострадавший от выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области

Он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Главврач больницы сообщила, что врачи сделали все возможное. По ее словам, у него произошла остановка сердца

Пострадавший от выстрела Векил Абдуллаев (Фото: abdullaev_vekil / Instagram)

Молодой человек, пострадавший от выстрела старшего инспектора ДПС во время задержания в Новосибирской области, скончался в больнице. Эту информацию РБК подтвердили в областном минздраве.

«РИА Новости» сообщает, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Главврач Мошковской районной больницы, куда поступил пострадавший, Олеся Мурашова сообщила изданию «Подъем», что у него произошла остановка сердца. «Он был оперирован при поступлении. Сегодня скончался. Врачи сделали все возможное, все зависело от пациента. Произошла остановка сердца», — пояснила она.

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС остановил автомобиль, который превысил допустимую скорость, сообщали в МВД. После этого находившиеся там люди попытались скрыться, однако силовики задержали одного из них. По данным ведомства, двое других пытались мешать задержанию.