К ушедшему в отставку мэру Владивостока пришли с обысками

Сотрудники СУ СК по Приморскому краю проводят обыски в доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Аврору Римскую.

«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», — сказала она.

Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что обыски связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. Как отметил собеседник, по предварительным данным, Гуменюка не задерживали.

Материал дополняется