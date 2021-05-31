Общество , 31 мая, 03:27
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К ушедшему в отставку мэру Владивостока пришли с обысками
Сотрудники СУ СК по Приморскому краю проводят обыски в доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Аврору Римскую.
«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», — сказала она.
Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что обыски связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. Как отметил собеседник, по предварительным данным, Гуменюка не задерживали.
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