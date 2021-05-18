Глава Приморья назвал врио мэра Владивостока

Константин Шестаков (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков станет временно исполняющим обязанности главы Владивостока. Об этом журналистам сообщил глава региона Олег Кожемяко, передает новостной портал VL.ru.

По словам главы Приморья, Шестаков в свое время руководил агентством по туризму, он знает город и любит его. Кожемяко отметил, что поддерживает его кандидатуру и рассчитывает на работу в тесном контакте с правительством края и федеральными органами власти.

«За 2,5 года работы в правительстве он зарекомендовал себя с положительной стороны, хороший отзыв и в предпринимательской среде», — сказал губернатор.

По информации ТАСС, Шестаков заявил, что уже подал в отставку с поста вице-губернатора Приморского края.