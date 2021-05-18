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Политика ,  
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Глава Приморья назвал врио мэра Владивостока

Константин Шестаков
Константин Шестаков (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков станет временно исполняющим обязанности главы Владивостока. Об этом журналистам сообщил глава региона Олег Кожемяко, передает новостной портал VL.ru.

По словам главы Приморья, Шестаков в свое время руководил агентством по туризму, он знает город и любит его. Кожемяко отметил, что поддерживает его кандидатуру и рассчитывает на работу в тесном контакте с правительством края и федеральными органами власти.

«За 2,5 года работы в правительстве он зарекомендовал себя с положительной стороны, хороший отзыв и в предпринимательской среде», — сказал губернатор.

По информации ТАСС, Шестаков заявил, что уже подал в отставку с поста вице-губернатора Приморского края.

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Олег Гуменюк

18 мая вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудили работу экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. По словам Трутнева, из-за неудовлетворительной работы он должен был досрочно покинуть пост. Кожемяко заявил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.

В тот же день Гуменюк, занимавший пост главы Владивостока с марта 2019 года, объявил, что уходит с должности. По его словам, за время двухлетнего пребывания на посту командой администрации города было сделано немало, особенно в сфере строительства и реконструкции социальных учреждений.

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