Дума Владивостока приняла отставку мэра города

Дума Владивостока на очередном заседании приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города Олега Гуменюка по его собственному желанию, сообщает ТАСС.

Депутаты приняли решение единогласно. Они также начали процедуру формирования комиссии для конкурса на замещение должности главы города.

«Мы утверждаем своим решением отставку и даем старт формированию конкурсной комиссии, которая будет сформирована из равноправных членов комиссии со стороны думы распоряжением губернатора», — заявил журналистам председатель думы Андрей Брик.

Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудили работу Гуменюка. Кожемяко заявил, что за время пребывания Гуменюка на посту мэра облик города качественно не изменился, а работа градоначальника не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть. Трутнев в свою очередь отметил, что мэра следует попросить написать заявление об отставке.