Количество зараженных коронавирусом в России превысило 405 тыс.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 12:12 В Челябинской области отменили карантин для гостей из Москвы и Петербурга Общество, 12:11 Поддержка ИТ-отрасли: почему этот пожар нужно заливать не деньгами Pro, 12:02 Май в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений Общество, 11:59 «Локомотив» поблагодарил Семина за работу в клубе Спорт, 11:57 Попова заявила о ненадобности медицинских масок на пляже Общество, 11:45 Как Европа возвращается к жизни после пандемии. Фоторепортаж Стиль, 11:43 Бернс попросил у UFC титульный бой после победы в Лас-Вегасе Спорт, 11:37 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 11:33 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 11:30 Песков сообщил о потере вкуса и обоняния при заболевании COVID-19 Политика, 11:24 В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами Общество, 11:18 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 11:18 СМИ узнали об отказе «Реала» от трансферов ближайшим летом Спорт, 11:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Количество зараженных коронавирусом в России превысило 405 тыс.

Впервые за неделю суточное количество зараженных коронавирусом человек превысило отметку в 9 тыс. и составило 9268. За сутки в стране умерли 138 человек с COVID-19
Тверская областная клиническая больница
Тверская областная клиническая больница (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

За последние сутки в России зарегистрировали 9268 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество зараженных в стране превысило отметку в 400 тыс. и составляет 405 843.

Что происходит в Бразилии — новом эпицентре пандемии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Это первый случай за неделю, когда суточное количество зараженных выше 9 тыс. Предыдущее подобное значение было зафиксировано 23 мая, когда за сутки выявили 9434 больных. С тех пор суточное количество инфицированных колебалось в диапазоне 8,3 — 8,9 тыс.

Больше всего за последние 24 часа зараженных коронавирусом выявили в Москве — 2595, также 757 человек сдали положительный анализ на COVID-19 в Московской области и 369 — в Санкт-Петербурге.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая
Общество

Всего в Москве коронавирусом заразились 180 791 человек, в Подмосковье — 38 995, в Санкт-Петербурге — 15 949. Эти три региона остаются лидерами по количеству инфицированных.

Также за сутки в России умерли 138 человек с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались 4693 человека, причем больше половины этих смертей (2477) приходятся на Москву.

Накануне Минздрав одобрил противогриппозный препарат «Фавипиравир» для лечения коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
Материалы по теме
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 80 тыс. человек
Общество
В Москве умерли еще 69 заразившихся коронавирусом
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter