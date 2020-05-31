Количество зараженных коронавирусом в России превысило 405 тыс.

Впервые за неделю суточное количество зараженных коронавирусом человек превысило отметку в 9 тыс. и составило 9268. За сутки в стране умерли 138 человек с COVID-19

Тверская областная клиническая больница (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

За последние сутки в России зарегистрировали 9268 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество зараженных в стране превысило отметку в 400 тыс. и составляет 405 843.

Это первый случай за неделю, когда суточное количество зараженных выше 9 тыс. Предыдущее подобное значение было зафиксировано 23 мая, когда за сутки выявили 9434 больных. С тех пор суточное количество инфицированных колебалось в диапазоне 8,3 — 8,9 тыс.

Больше всего за последние 24 часа зараженных коронавирусом выявили в Москве — 2595, также 757 человек сдали положительный анализ на COVID-19 в Московской области и 369 — в Санкт-Петербурге.