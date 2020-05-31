Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Во всем мире коронавирус выявили у более 6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Умерли с начала пандемии 368,6 тыс. заразившихся.
По числу случаев заражения страны расположились следующим образом:
- США — 1,7 млн;
- Бразилия — 498,4 тыс.;
- Россия — 396,5 тыс.;
- Великобритания — 274,2 тыс.;
- Испания — 239,2 тыс.;
- Италия — 232,6 тыс.;
- Франция — 188,7 тыс.;
- Германия — 183,1 тыс.;
- Индия — 181,8 тыс.;
- Турция — 163,1 тыс.
Сервис Worldometers, также собирающий информацию по коронавирусу, приводит другую статистику по заболеванию в Испании, основанную на данных Минздрава страны. В ней в числе заразившихся учитываются и те жители, которые узнали о перенесенном заболевании уже по тестам на антитела к COVID-19. Поэтому в списке стран по числу случаев заражения, по информации сервиса, Испания находится не на пятом, а на четвертом месте — с 286,3 тыс. случаев заражения.
В России коронавирус обнаружили во всех регионах. За прошедшие сутки в стране выявили еще 8952 заразившихся, общее число инфицированных превысило 396,5 тыс. человек. Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 178,1 тыс. человек, следом за ней идут Подмосковье и Санкт-Петербург — 38,2 тыс. и 15,5 тыс. заразившихся соответственно, следует из данных оперативного штаба. Умерли в России с начала пандемии более 4,6 тыс. человек.