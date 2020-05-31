Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек

Жертвами заболевания в мире стали более 368,6 тыс. человек. Больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в США, следом за ними идет Бразилия, а Россия находится на третьем месте, по данным Университета Хопкинса

Фото: Javier Barbancho / Reuters

Во всем мире коронавирус выявили у более 6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Умерли с начала пандемии 368,6 тыс. заразившихся.

По числу случаев заражения страны расположились следующим образом:

США — 1,7 млн;

Бразилия — 498,4 тыс.;

Россия — 396,5 тыс.;

Великобритания — 274,2 тыс.;

Испания — 239,2 тыс.;

Италия — 232,6 тыс.;

Франция — 188,7 тыс.;

Германия — 183,1 тыс.;

Индия — 181,8 тыс.;

Турция — 163,1 тыс.

Сервис Worldometers, также собирающий информацию по коронавирусу, приводит другую статистику по заболеванию в Испании, основанную на данных Минздрава страны. В ней в числе заразившихся учитываются и те жители, которые узнали о перенесенном заболевании уже по тестам на антитела к COVID-19. Поэтому в списке стран по числу случаев заражения, по информации сервиса, Испания находится не на пятом, а на четвертом месте — с 286,3 тыс. случаев заражения.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В России коронавирус обнаружили во всех регионах. За прошедшие сутки в стране выявили еще 8952 заразившихся, общее число инфицированных превысило 396,5 тыс. человек. Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 178,1 тыс. человек, следом за ней идут Подмосковье и Санкт-Петербург — 38,2 тыс. и 15,5 тыс. заразившихся соответственно, следует из данных оперативного штаба. Умерли в России с начала пандемии более 4,6 тыс. человек.