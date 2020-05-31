Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая

Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава, Сбербанк сообщил о стабильном росте потребительской активности, Трамп разорвал отношения с ВОЗ — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 396 тыс. (8952 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4555 человек. За сутки этот показатель вырос на 181 человека. Выздоровели с начала эпидемии 167,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против коронавируса. Лекарственный препарат получил торговое название «Авифавир», а в качестве международного непатентованного или химического — «Фавипиравир». Производством препарата займется совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар».

Шведский ретейлер мебели и товаров для дома IKEA возобновит работу магазинов в Москве 3 июня. Однако количество посетителей, которые одновременно смогут находиться в магазине, будет ограничено в целях безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Аналитический портал Сбербанка Sberindex впервые за два месяца ограничений зафиксировал стабильный рост потребительской активности. 28 мая индекс достиг отметки 54 (из 100), что означает восстановление оплаты товаров и услуг до привычного уровня.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы. Также, по ее словам, темпы прироста заболеваемости снизились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступили глава Минкомсвязи, думский комитет по СМИ и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В 2020 году для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа, сообщили в Минтруде. Время работы в период эпидемии им засчитают в стаж в трехкратном размере.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,8 млн человек, более 362 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6 млн человек, более 369 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены 1,77 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (498 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (274 тыс.), Испания — на пятом (239 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Власти Китая зафиксировали за прошедшие сутки два новых случая заражения коронавирусом, а также выявили трех носителей инфекции, у которых заболевание протекает бессимптомно.

Президент США Дональд Трамп заявил о временном прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и остановке ее финансирования. Президент пояснил, что ВОЗ отказалась провести «необходимые реформы», на которых настаивали США. Трамп считает организацию подконтрольной Китаю и полагает, что она не справилась со своей задачей по борьбе с распространением коронавируса.

Китайские ученые опровергли версию о том, что источником распространения COVID-19 стал рынок морепродуктов в Ухане. Они сообщили, что исследования образцов животных с рынка не подтвердили наличия у них инфекции.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В Казахстане с 1 июня уберут блокпосты с дорог между городами, установленные для сдерживания распространения инфекции. Пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня. С этого дня начнут работать и автовокзалы.

На Украине решили открыть для посещения зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, которая была закрыта из-за пандемии. Туристов будут пускать с ограничениями по размеру групп и с обязательной проверкой температуры.

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