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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая

Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава, Сбербанк сообщил о стабильном росте потребительской активности, Трамп разорвал отношения с ВОЗ — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 396 тыс. (8952 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4555 человек. За сутки этот показатель вырос на 181 человека. Выздоровели с начала эпидемии 167,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против коронавируса. Лекарственный препарат получил торговое название «Авифавир», а в качестве международного непатентованного или химического — «Фавипиравир». Производством препарата займется совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар».
  • Шведский ретейлер мебели и товаров для дома IKEA возобновит работу магазинов в Москве 3 июня. Однако количество посетителей, которые одновременно смогут находиться в магазине, будет ограничено в целях безопасности на фоне пандемии коронавируса.
  • Аналитический портал Сбербанка Sberindex впервые за два месяца ограничений зафиксировал стабильный рост потребительской активности. 28 мая индекс достиг отметки 54 (из 100), что означает восстановление оплаты товаров и услуг до привычного уровня.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы. Также, по ее словам, темпы прироста заболеваемости снизились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступили глава Минкомсвязи, думский комитет по СМИ и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В 2020 году для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа, сообщили в Минтруде. Время работы в период эпидемии им засчитают в стаж в трехкратном размере.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,8 млн человек, более 362 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6 млн человек, более 369 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены 1,77 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (498 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (274 тыс.), Испания — на пятом (239 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Китая зафиксировали за прошедшие сутки два новых случая заражения коронавирусом, а также выявили трех носителей инфекции, у которых заболевание протекает бессимптомно.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о временном прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и остановке ее финансирования. Президент пояснил, что ВОЗ отказалась провести «необходимые реформы», на которых настаивали США. Трамп считает организацию подконтрольной Китаю и полагает, что она не справилась со своей задачей по борьбе с распространением коронавируса.
  • Китайские ученые опровергли версию о том, что источником распространения COVID-19 стал рынок морепродуктов в Ухане. Они сообщили, что исследования образцов животных с рынка не подтвердили наличия у них инфекции.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Казахстане с 1 июня уберут блокпосты с дорог между городами, установленные для сдерживания распространения инфекции. Пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня. С этого дня начнут работать и автовокзалы.
  • На Украине решили открыть для посещения зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, которая была закрыта из-за пандемии. Туристов будут пускать с ограничениями по размеру групп и с обязательной проверкой температуры.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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