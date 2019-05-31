Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме по отношению к его жене

Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме по отношению к его жене

Два бывших сотрудника из числа личного персонала Марка Цукерберга заявили, что начальник его охраны допускал расистские высказывания в адрес его супруги Присциллы Чан, а также оскорблял и приставал к работникам

Присцилла Чан (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Лиама Бута, главу личной охраны основателя Facebook Марка Цукерберга, обвинили в домогательствах, а также расистских и гомофобных высказываниях, пишет Business Insider.

По его данным, обвинения поступили со стороны бывших сотрудников из числа личного персонала Цукерберга. Один из них был ответственным за подготовку домов к приезду семьи предпринимателя, а второй — помощником самого Бута. Оба они обратились с заявлениями в юридическую компанию, которая специализируется на подобных случаях, документы оказались в распоряжении издания.

Бывшие работники обвинили Бута в расистских высказываниях в отношении супруги Цукерберга Присциллы Чан. В частности, глава охраны делал комментарии относительно водительских способностей Чан и указывал, что «азиаты не имеют периферийного зрения», утверждают заявители. Также он допускал расистские замечания в адрес сотрудников службы безопасности, говоря, что «жизни белых важнее, чем чернокожих». Кроме того, согласно заявлениям, Бут оскорбительно обращался к сотруднику-трансгендеру.

Экс-сотрудники также обвинили управляющего директора личного офиса Цукерберга, бывшего помощника экс-президента США Барака Обамы Брайана Мостиллера в том, что он не предпринял никаких действий, несмотря на жалобы сотрудников.