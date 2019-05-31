СМИ узнали о планах Хиллари Клинтон заняться кинобизнесом с Голливудом

Хиллари Клинтон, отошедшая от большой политики, намерена заняться производством кинофильмов и ТВ-шоу, и уже ищет спонсоров в Голливуде. Фильмы должны быть посвящены роли женщин

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Хиллари Клинтон и ее дочь Челси ведут переговоры с потенциальными инвесторами для того, чтобы создать собственную компанию по производству фильмов и телевизионных проектов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Клинтон ведет переговоры со студиями о финансировании целого ряда программ. Преимущественно продукция, которую она намерена создавать вместе с дочерью, будет посвящена роли женщин.

Кинобизнес должен стать инструментом влияния Клинтон на сферу культуры и общественность после ее отхода от политики. У нее уже есть определенный опыт: ранее она в партнерстве со Стивеном Спилбергом работала над телешоу «Час женщины», которое представляла собой адаптацию книги об активистах за права женщин.

Для поиска финансирования Клинтон может прибегнуть к поддержке известных голливудских деятелей, оказывавших ей помощь в период ее активной политической деятельности в лагере демократов. В их числе — бывший партнер Клинтон Спилберг, режиссер блокбастеров Джей Джей Абрамс, генеральный директор студии DreamWorks Animation Джеффри Катценберг.

Как отмечает Bloomberg, тем самым Клинтон идет по стопам экс-президента Барака Обамы и его жены Мишель. Ранее они создали кинопроизводственную компанию Higher Ground Productions и заключили сделку с Netflix Inc. В апреле, как писал Variety, они представили список возможных проектов, в числе которых экранизация книги журналиста Майкла Льюиса «Пятый риск». Эта книга представляет собой сборник интервью с американскими чиновниками из Белго дома в период перехода власти от Обамы к Дональду Трампу.